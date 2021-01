El 90% de los consumidores prefieren persianas automatizadas en su vivienda Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 08:38 h (CET) Los datos finales provienen de una encuesta realizada a pie de calle por Beatriz González, una apasionada de la domótica del hogar; y es que, la automatización de los hogares es un hecho bastante tangible. Desde los frigoríficos que se controlan con el teléfono móvil a las persianas automatizadas existe un amplio abanico de elementos que se han adaptado a las nuevas tecnologías. Hoy se quiere que el sitio en el que se vive no solo sea acogedor, también se buscas su excelencia Las persianas automáticas son una excelente solución para cualquiera de los hogares. Con una instalación rápida y sencilla se tiene la oportunidad de conseguir con un elemento práctico y sencillo de utilizar. A pesar de lo que se cree sobre las persianas automatizas, en domótica se ha comprobado que son mucho más económicas que algunas tradicionales.

Para muchos puede sonar futurista y caro, pero nada más lejos de la realidad. Sus funciones, que están cada vez mejor adaptadas a la tecnología que se tiene, pueden ayudarnos a ahorrar tiempo y bastante dinero conforme pase el tiempo y es que son muchas las ventajas que se le han visto desde que se instalan en cualquier casa.

El grado de satisfacción que muestran los clientes que han cambiado a este tipo de persianas es la referencia por la que muchos se están pasando al modelo. Con la garantía de que se va a tener un elemento práctico y cómodo de usar que protege las casas, de ahí que poco a poco se entienda cada vez más el incremento de sus ventas.

“Comprar persianas automáticas ha sido todo un acierto. Primero las busqué por seguridad y ahora veo que además quedan muy estéticas con el resto de elementos que hay en mi salón” aseguraba una vecina de Alcalá de Henares hace unos meses para una encuesta de recursos útiles en el hogar.

La automatización de las casas no solo está en las persianas inteligentes sino que se extiende a muchos otros elementos del hogar. Hoy se puede programar fácilmente el aire acondicionado para que salte una hora antes de volver de vacaciones o saber cuál es el yogur que caducará mañana gracias al frigorífico.

Los precios económicos de los motores de persianas como los que tiene Sistemas24H también sirven de referencia para llevar a cabo el cambio entre una persiana manual a una automática. Si el 90% de la población prefiere quedarse con los mecanismos automáticos es porque están funcionando y dan al usuario justo lo que les hace falta en ese momento.

“Mi marido y yo hemos comprado una persiana automática para nuestro salón este mismo mes y pronto queremos también ponerlas en el cuarto de los niños. Nos sentimos con más intimidad y además son muy cómodas de usar” exponía una mujer, esta vez del centro de Madrid, en la misma encuesta.

Los hogares inteligentes son la apuesta del futuro. Si bien las persianas son protagonistas de las últimas encuestas realizadas, las casas están llenas de aparatos tecnológicos que cada vez ganan más importancia y presencia. Abiertos a un mañana donde todo sea posible, los fabricantes siguen ideando cosas con las que sentir casas con vida.

