Ecommerce, un oasis para el empleo en 2021, más de un 80% incorporará nuevos trabajadores a sus plantillas

viernes, 29 de enero de 2021, 08:54 h (CET) PrestaShop, la plataforma líder en creación de tiendas online con más de 300.000 Ecommerce, comparte los resultados de un estudio realizado en España sobre las previsiones del sector en el 2021 Después de un año marcado por la aceleración de la transformación digital de las empresas y un crecimiento sin precedentes en el sector Ecommerce, se ha entrado en 2021 muy atentos a los datos y a las expectativas generadas. Todas las previsiones apuntan a que el sector del comercio electrónico será, junto con otros como la logística, la seguridad informática y la formación online, uno de los sectores que liderará la creación de empleo en 2021. De hecho, así lo confirma el último estudio realizado por PrestaShop España.

"2021 y la ‘nueva normalidad' seguirán experimentando crecimientos anuales superiores al 20% en el sector del Ecommerce. Todo ello estará motivado por un consumidor que en 2020 aprendió a comprar online ante la situación Covid y lo seguirá haciendo durante este años", destaca Jorge Gonzalez Marcos, Country Manager de PrestaShop España y responsable del estudio.

Un 70% de las tiendas online tienen previsto crecer en sus presupuestos más del 20%

PrestaShop, la compañía de Ecommerce líder con 300.000 tiendas en todo el mundo y 60.000 de ellas en España, ha realizado un estudio sobre las previsiones y expectativas del sector en 2021. Para ello han realizado encuestas a 50 tiendas online españolas con una facturación superior al millón de euros. Del estudio se han podido extraer las siguientes conclusiones:

- Un 70% de las tiendas online tienen previsto crecer en sus presupuestos más del 20%. Algunos de los sectores que experimentan mayor crecimiento son el farmacéutico y el de complementos para el hogar. Por otro lado, uno de los que tiene menores expectativas será el textil.

- Se producirá un incremento de inversiones en generación de tráfico con especial incidencia en SEO (50%), SEM (16%) y Afiliación (12%). Por otro lado, un 22% afirma que hará lanzamientos con nuevos productos y el 15% reforzará su servicio de atención al cliente 15%.

- Únicamente el 12% de las tiendas incrementará sus niveles de promociones de cara al consumidor. Los niveles de rentabilidad empiezan a estar complicados y las empresas no pueden continuar con promociones continuas, por lo tanto se prevé que los descuentos se mantengan o se realicen de forma menos agresiva.

- Para terminar, y como una de las conclusiones más importantes que se extraen de este informe, un 85% de las tiendas incorporará nuevo personal a sus plantillas. Esto podría significar que “el Ecommerce será uno de los oasis para el empleo de este 2021”, según explica Jorge González Marcos.

Con estas previsiones queda patente la necesidad de que fabricantes y distribuidores de todo el mundo sigan adaptándose al cambio y ofreciendo al cliente una experiencia cada vez más personalizada y omnicanal. En este sentido, las tiendas online se presentan como la mejor opción para poder crecer como empresa dentro del mercado global: “El comercio electrónico puede ayudarte de forma ágil a dar salida a tu stock, encontrar nuevos clientes y retener a los actuales”, añade Jorge.

¿Qué tendencias globales se esperan en sector Ecommerce 2021?

Según Alexandre Eruimy, CEO Global de PrestaShop: "En 2020 hemos visto y participado en una aceleración de la digitalización de las empresas y del comercio electrónico generalizada. El GMV global de nuestros comerciantes era de unos 17.000 millones de euros a finales de 2019. El mes pasado alcanzó los 20.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 20%. Prevemos una mayor aceleración y planeamos hacerlo aún mejor en 2021. Para finales de año, nuestras expectativas son que el GMV de nuestros comerciantes superare los 25.000 millones de euros".

"Como se puede ver, la estrategia digital o de comercio electrónico ha dejado de ser algo nuevo para consolidarse como algo cada vez más normal. Dicha estrategia se basa en tres grandes pilares: conocimiento y datos del cliente, experiencia del cliente y confianza del cliente", concluye Eruimy.

Sobre PrestaShop

PrestaShop es una plataforma Ecommerce completa, innovadora y eficaz que permitirá crear una tienda online y desarrollar un negocio en internet. Más de 300.000 tiendas online de todo el mundo funcionan con su tecnología, cuya misión es desarrollar un software Ecommerce mundial gracias a la innovación del código abierto. Junto con su comunidad, ofrecen un software que permite a cualquier persona crear un negocio online de éxito. PrestaShop forma parte de la clasificación Inc. 5000 de 2016, que reúne a las empresas privadas de más rápido crecimiento en Europa. La empresa también fue galardonada con el premio del portal CMS Critic a la mejor solución de Ecommerce en 2016.

