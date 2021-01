Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa del 4º Trimestre de 2020 Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 18:02 h (CET) "Los resultados del próximo trimestre no pueden dejarse al albur de las vacunaciones o las ayudas de la UE. Son necesarias reformas que fortalezcan la competitividad de nuestra economía y aseguren la creación de empleo". Estas valoraciones, dadas a conocer hoy por el Adecco Group Institute vienen a confirmar los efectos de los rebrotes y los confinamientos de la segunda ola de la pandemia y vaticinan los que dejará la tercera ola que se está viviendo Acaban de conocerse los datos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al cuarto y último trimestre de 2020, que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Son 622.600 ocupados menos que un año antes Eso significa haber vuelto a reducir la caída interanual de empleo, que en el segundo trimestre fue de 1,2 millones (-6%) y en el tercero de 697.400 (-3,5%). 2020 se cierra con el dato de que en la segunda mitad del año se he recuperado el 55% del empleo perdido durante la primera mitad.

Para Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “La última EPA arroja los malos resultados previstos por los rebrotes y la vuelta a los confinamientos. Los resultados del próximo trimestre no pueden dejarse al albur de las vacunaciones o las ayudas de la Unión Europea. Las reformas que nos demanda esta situación coinciden con los mensajes de todos los organismos: son más necesarias que nunca aquellas reformas que fortalezcan la competitividad de nuestra economía y aseguren la creación de empleo” avanza Blasco.

“El momento es de máxima incertidumbre, por la confluencia de varios elementos: el gran aumento en el número de contagiados por COVID tras las fiestas navideñas, la consecuente reimplantación de múltiples restricciones a la actividad económica, un proceso de vacunación más lento de lo esperado y el rápido empeoramiento de las perspectivas económicas, no solo en España, sino también en socios comerciales claves, como Reino Unido y Francia, entre otros”, señala Blasco.

Así, para el director del Adecco Group Institute: “dentro de la precariedad con que, en ese contexto, pueden intentarse proyecciones económicas, en el primer trimestre de 2021 el número de ocupados sería de 19,2 millones (480.100 personas menos que un año antes; -2,4% interanual). La cantidad de parados subiría hasta los 3,87 millones (556.500 más que un año antes; +16,8%). La tasa de paro se situaría en el 16,8%, que serían 2,4 puntos porcentuales por encima que en el mismo trimestre de 2020, en lo que sería el mayor registro desde junio de 2017”.

Datos más destacados

Como acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, el número de parados registrados es de 3.719.800 a finales de diciembre, prácticamente lo mismo que en el trimestre anterior, que fue el mayor número desde marzo de 2018 (subida interanual de 527.900 personas; +16,5%). Es la mayor subida porcentual del paro desde septiembre de 2012.

La subida del paro se concentró entre los menores de 40 años y fue mayor en el caso femenino que en el masculino. El paro creció en todas las autonomías, excepto Extremadura (-10,4%), Galicia (-2,2%) y la Región de Murcia (-4,7%). La mayor subida correspondió a Baleares (+75,3% interanual).

La tasa de paro se situó en el 16,1%, 2 décimas menos que en el tercer trimestre, pero 2,3 puntos porcentuales más alta que hace un año. Por autonomías, las tasas más altas corresponden a Canarias (25,2%) y Andalucía (22,7%), mientras que las más reducidas son las de La Rioja (10,4%) y el País Vasco (10%).

En términos interanuales, la caída del empleo fue generalizada: cayó para ambos sexos, tanto para españoles como para inmigrantes. También bajó el número de ocupados en los cuatro principales sectores económicos: Industria, Servicios, Agricultura y ganadería y Construcción. Desagregando la información se encuentra que en la Hostelería la ocupación disminuyó un 23,3%, en tanto que aumentó el empleo en cinco ramas: Salud y servicios sociales, Finanzas y seguros, Actividades profesionales, Administración Pública y Educación.

La reducción del empleo, siempre en términos interanuales, afectó tanto a los autónomos como a los asalariados, aunque en una medida mucho mayor a los temporales (-9%) que a los indefinidos (-1,7%).

Hay dos colectivos que vieron crecer el empleo: uno es el de las personas de 60 y más años de edad (+8,5%); el otro, el de quienes cuentan con educación terciaria (+0,4%).

