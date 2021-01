Cigna España amplía sus coberturas médicas y servicios digitales para sus asegurados Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 18:07 h (CET) Cigna España se convierte en la única aseguradora de salud del país en ofrecer la cirugía endoscópica de columna para todos los asegurados con hernia lumbar extruida que no requiera estabilización En línea con su compromiso con la salud y el bienestar, Cigna España amplía sus coberturas médicas y servicios digitales para continuar mejorando la experiencia de sus asegurados con una de las compañías mejor valoradas del mercado. Así, en 2021 la aseguradora de salud facilita el acceso a tratamientos y pruebas diagnósticas de última generación en oncología, traumatología o ginecología, y fomenta la prevención a través del uso de nuevas tecnologías, reforzando su apuesta por la telemedicina, y poniendo a disposición de clientes y no clientes innovadores estudios y chequeos médicos frente al COVID-19 a través de su programa Cigna +Salud.

En este sentido, entre las nuevas coberturas médicas ya disponibles destaca la cirugía endoscópica de columna para todos sus asegurados con hernia lumbar extruida que no requiera estabilización. Cigna España es la única aseguradora del país que ofrece para todos los planes esta novedosa intervención, muy poco invasiva y que cuenta con un menor tiempo de recuperación.

Además, como compañía comprometida con sus asegurados cuando más lo necesitan, especialmente en tratamientos oncológicos, extiende a toda la cartera la biopsia prostática por fusión, así como la cirugía por robot Da Vinci, aumentando la precisión en la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. Asimismo, Cigna incluye otras novedades en oncología, como la ampliación de las pruebas genómicas en cáncer de mama o dos nuevos radiotrazadores en PET-TAC (PET-dopa y PET-metionina), que permiten obtener un diagnóstico más preciso en distintos tipos de tumores. Por último, los asegurados que cuenten con planes Premium tendrán acceso a protonterapia, una técnica especialmente indicada para pacientes pediátricos y en determinados tipos de cáncer.

Por su parte, en el ámbito de la ginecología, continuará acompañando a sus aseguradas a lo largo del proceso de fertilidad, incluyendo ahora las pruebas de determinación del Factor II de la Protrombina y Factor V de Leiden. Adicionalmente, como cobertura complementaria en nutrición, a partir de 2021, ofrecerá sin copagos 12 consultas anuales por asegurado para mejorar la adopción de hábitos de alimentación saludables, adaptados al estilo de vida y condición de cada paciente.

Refuerzo de la oferta de servicios de telemedicina

Siguiendo su firme apuesta por las nuevas tecnologías, además de Doctor Cigna y Cigna Wellbeing App™, este año Cigna ofrece un nuevo servicio de telemedicina con el que es posible acceder de forma fácil y segura a consultas telemáticas con especialistas pertenecientes a su Cuadro Médico. De igual modo, pondrá a su disposición de sus asegurados su nuevo servicio de receta médica electrónica, con el que sólo será necesario mostrar un código QR en la farmacia para adquirir los medicamentos y productos sanitarios prescritos, sin necesidad de tener que presentar ningún otro documento físico, ni tener que desplazarse a consulta para adquirir las recetas.

Cigna+ Salud: nuevos servicios adaptados al contexto actual

Asimismo, el programa de servicios de prevención y bienestar fuera de póliza Cigna +Salud también cuenta con importantes novedades, diseñadas especialmente para dar respuesta a los retos que marca el contexto actual. A partir de ahora, la compañía ofrece la posibilidad de acceder a dos nuevos chequeos médicos: Chequeo de salud post COVID-19 y estudio preventivo Reactívate. El primero de ellos permitirá a pacientes diagnosticados de COVID-19, o personas que sospechen haber pasado la enfermedad, conocer su estado de salud actual y detectar de forma temprana cualquier secuela física o alteración que puedan tener, mejorando su pronóstico. Por su parte, el estudio preventivo Reactívate combina un estudio de marcadores genéticos y bioquímicos con una prueba de anticuerpos lgG frente a SARS-CoV-2 para estudiar el estado de salud de cada persona y proporcionar recomendaciones de salud personalizadas, definiendo una estrategia de cuidado de la salud totalmente individualizada.

La nueva oferta de servicios Cigna +Salud también incluye novedosas soluciones orientadas al cuidado de la salud mental, vía psicoterapia online o consultas presenciales, o un servicio de vacunación de la gripe en el lugar de trabajo. Todos estos servicios fuera de póliza están disponibles tanto para clientes de Cigna como para no clientes.

Con estas nuevas coberturas y servicios, sujetos a los términos y condiciones del seguro de salud contratado, Cigna consolida su crecimiento sostenido en el país como una de las aseguradoras de salud con mayor ratio de satisfacción y persistencia del mercado nacional, gracias a un amplio abanico de productos innovadores de alto valor añadido y soluciones digitales. Así, un año más Cigna se mantiene a la vanguardia en el cuidado de la salud y el bienestar.

