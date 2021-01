El Grupo VELUX y Schneider Electric se alían para la compra de energías renovables

El Grupo VELUX y Schneider Electric han anunciado hoy su alianza para la firma de acuerdos de compra de energía renovable (PPA – Power Purchase Agreement). Esta iniciativa contribuirá a los esfuerzos del líder mundial en ventanas de tejado a cumplir su compromiso para obtener un 100% de electricidad renovable (RE100) para 2023, dentro del reto del Grupo de conseguir la neutralidad de carbono en 2030 Los futuros PPAs tienen como objetivo permitir el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable en toda Europa, actuando Schneider Electric como asesor de compra para el Grupo VELUX durante todo el proceso de adquisición. El principal propósito del Grupo VELUX es alcanzar su objetivo de RE100 y aportar nueva energía renovable a la red.

Este nuevo y ambicioso paso forma parte del compromiso del Grupo VELUX de convertirse en una empresa 100% neutra en emisiones de carbono (alcance 1 y 2). Adicionalmente, el Grupo está trabajando para reducir a la mitad las emisiones de carbono en toda su cadena de valor (alcance 3), para 2030. Al mismo tiempo, la Compañía, fundada en 1941, compensará toda la huella de carbono histórica del Grupo mediante proyectos de conservación de bosques, identificados y gestionados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Se espera que estas iniciativas, en conjunto, apoyen el compromiso global del Grupo VELUX de alcanzar en 2041 Carbono Neutral de por Vida (Lifetime Carbon Neutral).

Los posibles PPAs estarán dirigidos a conseguir una combinación de tecnologías limpias, al tiempo que VELUX desea asegurar un compromiso a largo plazo para la compra de energía a un precio fijo. Un PPA proporciona a los desarrolladores de energías renovables la solidez necesaria para establecer una nueva generación de energía limpia. Para VELUX, el PPA garantizará la estabilidad y la previsibilidad de los precios de la electricidad y permitirá a la empresa abordar sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2.

El Grupo VELUX está tratando de llevar a cabo nuevos proyectos de energía renovable no subvencionados en los países de la UE, garantizando la incorporación de energía limpia a la red y sustituyendo, de este modo, la energía "marrón" producida a partir de combustibles fósiles.

"El planeta se enfrenta a una doble crisis climática y de la naturaleza, y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para lograr un futuro más sostenible" comenta Jörn Neubert, Vicepresidente Senior de Suministros del Grupo VELUX. "Estamos orgullosos de estar entre las primeras empresas del mundo, y la primera empresa en la industria de la construcción, en asumir la responsabilidad de las emisiones de carbono pasadas y futuras, a través de nuestro compromiso Lifetime Carbon Neutral, y esta asociación con Schneider Electric es una parte clave en todo ello."

Según las palabras de Philippe Diez, VP de Servicios de Energía y Sostenibilidad, EMEA, Schneider Electric: "Es un honor asociarse con el Grupo VELUX en su viaje para acelerar la descarbonización con energía renovable. El Grupo VELUX es un ambicioso pionero de la acción corporativa sobre el clima y la naturaleza. Asumir la responsabilidad no sólo del impacto pasado, sino también de las emisiones futuras, es absolutamente innovador e inspirador. Estamos encantados de acelerar sus objetivos climáticos y apoyar su compromiso final de convertirse en Carbono Neutral de por Vida para 2041."

La compra de electricidad renovable forma parte del compromiso del Grupo VELUX para eliminar la dependencia de la empresa de la energía producida por combustibles. El objetivo inicial es mejorar la eficiencia energética en todas sus instalaciones, así como establecer calefacción y electricidad renovables, mediante el uso de placas solares. Todo ello ayudará al Grupo VELUX a alcanzar su ambicioso objetivo de cero emisiones de carbono, en 2030, en todos sus centros de operaciones.

Acerca del Grupo VELUX

Hace casi 80 años que el Grupo VELUX crea mejores entornos habitables de personas de todo el mundo, aprovechando al máximo la luz natural y el aire fresco a través de la cubierta. Su gama de productos incluye ventanas de tejado, ventanas de cubierta plana, persianas, cortinas, tubos solares, accesorios y soluciones para un hogar inteligente, entre otros. Estos productos ayudan a crear un clima interior saludable y sostenible para vivir, trabajar, estudiar y para el ocio y disfrute. Operan a escala global con fábricas en 10 países, distribuidores en más de 40 y 11.500 empleados en todo el mundo. El Grupo VELUX forma parte de VKR Holding A/S, una sociedad limitada propiedad de fundaciones benéficas sin ánimo de lucro (THE VELUX FOUNDATIONS) y de miembros de la misma familia. En 2019, VKR Holding obtuvo unos ingresos totales de 2900 millones de euros y THE VELUX FOUNDATIONS donaron 178 millones de euros. Para obtener más información, visitar www.velux.com.