Los Iberian IT Partners Awards 2021 de APC by Schneider Electric premian el esfuerzo del Canal IT

jueves, 28 de enero de 2021, 17:50 h (CET) Los ganadores de los premios a los mejores Partners de 2020 han sido Powernet, Axians Portugal, Tech Data España, Databox, y Aquads. Los ganadores de los premios personales de Ambassator APC by Schneider Electric han sido David Fernandez de Electroson Castilla para España y Rui Miguel Martins de Claranet para Portugal Ayer martes 26 de enero, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha celebrado la Innovation Talk-Iberian IT Partners Awards 2021, evento virtual que ha sustituido a la habitual Gala para Partners IT de la compañía para reconocer la colaboración y la excelencia de los Partners de la compañía durante 2020. Durante el encuentro, Schneider Electric ha compartido con sus partners los retos y oportunidades para el Canal IT en la nueva normalidad y cómo se prevé la evolución del rol del IT en un entorno empresarial en el que la adopción tecnológica, la eficiencia operativa y la resiliencia y flexibilidad son factores críticos.

“Las tecnologías que nos tienen que ayudar a acelerar la recuperación económica y la competitividad del tejido empresarial español y portugués, dependen de forma directa del sector IT. De nuestra capacidad de colaborar y de trabajar como un verdadero ecosistema depende, en gran parte la velocidad de la recuperación. Tenemos una gran responsabilidad, pero también una oportunidad enorme”. asegura Pablo Ruiz-Escribano, Vicepresidente de Secure Power & Field Services Iberia de Schneider Electric. “Es ahora cuando cobra especial relevancia esa vocación de colaboración, el compromiso y la capacidad de innovación que siempre, desde los inicios, ha caracterizado a nuestros partners IT y que nos diferencia de otros. A todos vosotros, y muy especialmente a los premiados de esta edición, muchísimas gracias”.

Durante la gala, se ha hecho entrega de los premios a los mejores Partners de 2020 en las categorías:

Best Premier Partner Iberia 2020

Finalistas: Powernet, PC Componentes, Cad&Lan

Premiado: Powernet Best Elite Partner Iberia 2020

Finalistas: Axians, Claranet, Asac

Premiado: Axians Best Distributor in Spain 2020

Finalistas: Tech Data, Ingram Micro, Esprinet

Premiado: Tech Data Best Distributor in Portugal 2020

Finalistas: Databox, CPC DI, Tech Data

Premiado: Databox Best Services Reseller Iberia 2020

Finalistas: Aquads, Claranet, Ibermatica

Premiado: Aquads Ambassador APC by Schneider Electric in PT

Rui Martins de Claranet Ambassador APC by Schneider Electric in Spain

David Fernández de Electroson Castilla “Para Electroson Castilla es un placer pertenecer a esta casa y queremos agradecer a APC By Schneider Electric su implicación en el negocio”, comenta David Fernández, Director de Electroson Castilla y ganador del Ambassador APC by Schneider Electric en España. También nos gustaría agradecer al equipo de Electroson Castilla, que están presente en el día a día haciendo de nuestro trabajo una forma de vida sin perder la dedicación. Y, por último, agradecer a nuestros clientes que entienden nuestro mensaje y nos permiten llevar a cabo un conjunto de innovación y soluciones de alta disponibilidad a través de las que esperamos tener un gran recorrido en los próximos años.

El encuentro, ha contado también con la participación de Josu Ugarte, Presidente de Schneider Electric de la zona ibérica, que ha podido compartir con los asistentes un análisis de las tendencias globales del momento y de cómo estas están impactando en las compañías. Ugarte, ha explicado como este nuevo contexto requerirá de líderes inspiradores, que entiendan el impacto de la tecnología y la sostenibilidad en el futuro de sus empresas, invitando a los directivos y directivas que han participado en el encuentro a tomar un rol activo para acelerar la digitalización de la empresa española y portuguesa.

A continuación, Pablo Ruiz-Escribano, Vicepresidente de Secure Power & Field Services Iberia, ha entrado en mayor detalle en los retos y las oportunidades de negocio que se abren para los Partners IT en este nuevo contexto.

Además, el evento ha contado con la participación de Tony Nadal, entrenador del jugador de tenis profesional Rafael Nadal, que compartió con los asistentes cuáles son los retos de entrenar a un deportista de élite y cómo algunos de los valores base son comunes con la fuerza de una parcería y la resiliencia en los negocios.

