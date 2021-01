Umbrella Technologies desarrolla un recubrimiento preventivo anti coronavirus de efecto permanente Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 17:14 h (CET) Su eficacia cuenta con la certificación de Virnostica, del Instituto de Salud Carlos III, y se ha ensayado con cepas SARS COV 2 y una eficiencia del 99,99% Umbrella Technologies, empresa dedicada al diseño y la fabricación de productos basados en nanotecnología, ha desarrollado Umbrella Zero, un recubrimiento con propiedades viricidas, bactericidas y fungicidas, que evita el contagio de Covid por contacto con superficies, por periodos superiores a los dos años en condiciones de mantenimiento correctas.

Su eficacia contra el coronavirus se ha ensayado en entorno P3 con cepas de SARS Cov 2 por parte de Virnostica, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Umbrella Zero es un tratamiento superficial con propiedades viricidas y bactericidas, que destruye tanto virus tipo Sars Cov2 como bacterias tipo E. coli. Este tratamiento crea un efecto barrera en el material que anula la carga viral que pudiera tener, e impide que contagie aunque el virus vuelva a depositarse sobre él de manera recurrente. El efecto es permanente mientras el recubrimiento se mantenga sobre la superficie tratada y el cuidado y limpiezas sea con jabones neutros, sin necesidad del uso de desinfectantes o productos agresivos con el medio ambiente.

Umbrella Zero protege las superficies para evitar el contagio por contacto

El principal objetivo de Umbrella Zero es ayudar a reducir el impacto de la crisis sanitaria evitando el contagio de COVID por contacto con superficies infectadas o susceptibles de serlo. Protege de manera permanente casi cualquier tipo de superficie, ya que solo es necesaria una aplicación para anular la carga viral del material con lo que, a su vez, puede mitigar la generación de futuros brotes de contagio.

La utilización del producto reduce el impacto medioambiental ya que está formado por elementos respetuosos con el medio ambiente y evita la utilización constante de desinfectantes: el material tratado ha de mantenerse solo con una solución jabonosa y sigue conservando sus propiedades viricidas y bactericidas.

Su alto rendimiento con una única aplicación abaratará la puesta en marcha de medidas de higiene y control en espacios de uso público y reducirá costes en las empresas, ya que disminuye la necesidad del cuidado y mantenimiento de los materiales, asegurando de forma permanente una superficie protegida ante la COVID19 y otras posibles infecciones.

Producto certificado por Virnostica del Instituto de Salud Carlos III

La empresa Virnostica, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII, ha realizado ensayos en condiciones reales con el cultivo y aplicación del Sars Covid 2 sobre los materiales recubiertos con Umbrella Zero, lo que confirma la eficacia viricida con un resultado del 99.99%. Los estudios revelaron una mortalidad del virus SARS-Cov-2 sobre superficies no porosas previamente tratadas con el producto, lo que contribuirá a una disminución de la propagación de la COVID-19.

Desarrollado para uso profesional, industrial y doméstico

Umbrella Zero ha sido desarrollado para uso profesional e industrial y se aplica mediante esprayado sobre la superficie. Puede utilizarse en todo tipo de superficies de contacto metálicas de uso público como barandillas, pasamanos, bancos, pomos de puertas, ascensores, etc. y en todo material que pudiese suponer una fuente de contagio por contacto.

Próximamente se comercializará en formato monodosis de fácil aplicación domestica para su aplicación en llaves, pomos, teléfonos y tablets, y en todo tipo de superficies domésticas de contacto susceptibles de poder ser canales de contagio y no solo del actual virus pandémico.

Sobre Umbrella Technologies

Umbrella Technologies, S.L. es una empresa española, con sede en Las Rozas de Madrid, constituida en el año 2014 y cuya actividad principal es el desarrollo y fabricación de productos basados en nanotecnología. Todos los desarrollos han sido diseñados para el cuidado y protección de múltiples tipos de superficies y/o materiales, durante años o durante la vida útil de algunos de estos materiales. Todas las soluciones que produce la compañía tienen un impacto medioambiental nulo, no solo en su proceso de fabricación, sino por la menor necesidad del uso de productos contaminantes en el mantenimiento de las áreas tratadas.

