El año de la consolidación del Certificado Digital Redtrust crece un 68%

jueves, 28 de enero de 2021, 17:22 h (CET) Solo en marzo de 2020 el volumen de certificados digitales en el gestor de Redtrust aumentó un 25%. La consolidación del certificado digital está haciendo que en 2021 los navegadores más importantes, como Google y Firefox, pongan su punto de mira sobre ellos Redtrust, a Keyfactor company, empresa líder en el mercado español en custodia y centralización de certificados digitales ha crecido un 68% respecto a 2019. Además, en un año tan complicado, su plantilla se ha incrementado en un 28% para dar mayor soporte a sus clientes y seguir desarrollando nuevas funcionalidades que garanticen la total custodia y seguridad de los certificados.

El certificado digital se ha consolidado en 2020 como la solución para autenticarse y realizar trámites online debido al auge del teletrabajo. La evolución de la identidad digital ha impulsado la digitalización de las empresas, sobre todo, en las PYMES, las menos preparadas. Por su parte, las grandes compañías han puesto el foco en herramientas especializadas para proteger la seguridad.

Acreditar la identidad de forma legal en Internet se consigue gracias al certificado digital, compuesto por un número de serie, una clave pública para cifrar la información y otra privada para descodificarla. Además, necesita ser emitido por una Autoridad de Certificación (CA) que verifique la identidad del solicitante.

2021 ha comenzado con los principales navegadores, como Google y Mozilla, con el punto de mira centrado en la seguridad de los certificados. No solo basta ser eIDAS compliant, el marco común europeo que regula y valida las transacciones digitales en Europa. Además, es necesario cumplir una serie de prácticas para que los navegadores no dejen de reconocer los certificados de una Autoridad de Certificación.

“El poder de los navegadores se ha puesto de manifiesto por encima de las regulaciones como eIDAS. Desde Redtrust siempre hicimos una apuesta clara por la diversidad en el uso de los certificados. El hecho de no convertirnos en una CA ha permitido a nuestros clientes no ser esclavos de una sola entidad. Durante un año tan duro como ha sido 2020 hemos seguido el camino de crecimiento que llevábamos hasta ahora y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado como equipo”, destaca Daniel Rodríguez, Director General de Redtrust.

Redtrust custodialos certificados digitales de las principales compañías españolas y gran parte de las empresas del IBEX 35. Asegurar la total custodia y no romper nunca la cadena de confianza de los certificados es una de las constantes para seguir creciendo. Por ello, Redtrust trabaja tanto con Autoridades de Certificación privadas y públicas como la FNMT, para garantizar la seguridad y continuidad del negocio en todo momento.

Sobre Redtrust

Redtrust, a Keyfactor company, es la solución líder en el mercado español que permite a las grandes y medianas compañías gestionar, centralizar y controlar el uso de sus certificados digitales, de una forma totalmente sencilla y transparente.

Redtrust proporciona una gestión integral del ciclo de vida de los certificados digitales en las organizaciones, asegurando y previniendo contra riesgos externos e internos y reduciendo drásticamente el coste y esfuerzo requeridos para su correcta gestión.

