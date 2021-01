Schneider Electric y ACCIONA consolidan su alianza con una UTE para gestionar el SAIH del Guadalquivir Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 17:30 h (CET) Schneider Electric y ACCIONA refuerzan su alianza estratégica mediante la formación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) para la operación y mantenimiento del Sistema Automático de Información Hidrográfica (SAIH) del Guadalquivir. Ambas compañías apuestan por este tipo de alianzas y colaboraciones para desarrollar negocio conjuntamente y replicar este éxito en otras cuencas Schneider Electric y Acciona refuerzan su alianza estratégica mediante la formación de una Unión Temporal de Empresas (UTE), con la que operarán y mantendrán el Sistema Automático de Información Hidrográfica (SAIH) del Guadalquivir.

El SAIH es la principal herramienta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para disponer de información de la cuenca en tiempo real y prevenir con antelación escenarios adversos de sequía o inundaciones, monitorizando las principales variables en más de 290 puntos de control.

La colaboración entre Schneider Electric y la línea de Agua de ACCIONA cuenta con un amplio recorrido. Ya en 2017, ACCIONA se convirtió en Alliance Integrator Partner de Schneider Electric, obteniendo la cualificación y certificación necesaria para integrar soluciones y tecnologías de Schneider Electric. Desde entonces, las dos compañías han colaborado en varios proyectos de automatización y control, no solo en la construcción de nuevas plantas, sino también en redes con soluciones de telemetría.

Con este nuevo contrato, se da un paso más en la relación entre Acciona y Schneider. Es la primera vez que ambas empresas colaboran como socios en UTE y conjuntamente en el ámbito de la gestión de cuencas y recursos hídricos. Esta alianza tiene una visión a medio y largo plazo, pues ambas compañías apuestan por replicar este éxito en otras cuencas de la geografía española, así como en otros mercados emergentes como el latinoamericano, en donde España es el espejo donde mirarse, por su excelente gestión de cuencas.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.