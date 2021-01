Quinton cierra este año de gran incertidumbre con más de 5M de facturación y un 2% de crecimiento en ventas Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 16:38 h (CET) En el ranking, Francia sigue siendo el primer mercado, en la que se han facturado más de 1.8 millones de euros, seguido de España, donde se concentra el 27% de la venta. Además, Quinton remarca su intención por seguir apostando en i+D y en el proyecto Laboratorio de Bienestar, que recoge más de 90 medidas en materia de conciliación, deporte y bienestar, como componentes diferenciadores de la empresa Quinton, laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar microfiltrada en frío, finaliza 2020 con un balance muy positivo, a pesar del año atípico vivido. La compañía cierra diciembre con una facturación global anual que supera los 5 millones de euros, un 2% más que en el año 2019.

Recuerdan que, ante la situación excepcional en la que se encontraba - y todavía se encuentra-el país, ciertos sectores fueron considerados como esenciales por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, entre las que se encontraba Quinton. Esto permitió no parar su actividad en ningún momento para poder abastecer a clientes sus productos de salud.

En el ranking, Francia sigue siendo el primer mercado, donde se concentra el 35% de la venta, con 1.8M de euros, seguido de España, en la que se han facturado más de 1.4 millones de euros. En el resto de Europa, destaca Rumania, la que suma 616.000€ en ventas y que ha conseguido crecer un 69% con respecto al año anterior. Fuera de la UE, Quinton ha conseguido más del doble de la venta de todas sus gamas de productos en Japón y un aumento de la venta del 54% en EEUU, registrando una cifra de 658.000€.

Centrado en internacionalización, Quinton ofrece sus productos en más de 25 países – gran parte de Europa, USA y el Sudeste asiático, destacando China, Japón, Filipinas y Malasia. Dentro de los nuevos países, se encuentran Ecuador, Tailandia y Holanda. Recordando que el 73% de la venta de la producción de Quinton se concentra en mercados internacionales.

En cuanto al tipo de cliente, Quinton recoge los siguientes datos: un 79% de las ventas se han conseguido a través de puntos de venta offline, mientras que el resto de clientes esta focalizado en la venta online.

Francisco Coll, el director general de Quinton, cuenta los retos propuestos para este 2021: “en este nuevo año que comenzamos, queremos seguir la misma línea que en 2020 y mantenernos donde estamos. Ha sido un año en el que nos hemos adaptado día a día para innovar continuamente, cuidar a nuestros empleados y abastecer a nuestros clientes. Marcar objetivos a largo plazo, hoy en día es muy complicado, ya que nos encontremos con cambios en el mercado y en el mundo a diario. El año 2020, a pesar de todo, ha sido muy positivo, por lo que solo queremos que este 2021 siga igual”.

De este modo, Quinton remarca su intención de seguir apostando en i+D y en el proyecto Laboratorio de Bienestar, impulsado desde el departamento de Persona con Valores y que recoge más de 90 medidas en materia de conciliación, deporte y bienestar, ya que son componentes diferenciadores de la empresa. Francisco Coll, añade; “queremos mantener el bienestar de las personas a través de nuestras acciones de RSC de la misma manera que nuestros productos cuidan de nuestra salud”.

Sobre Quinton

En 1996, Joan Miquel Coll, un emprendedor español vinculado al sector farmacéutico, adquirió los laboratorios y obtuvo la patente del protocolo de producción desarrollado por René Quinton, creando en Alicante Laboratorios Quinton Internacional.

El nuevo laboratorio cuenta con unas amplias instalaciones funcionales y equipadas con las últimas tecnologías. Su unidad de producción cumple con las normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 ISO 22716 GMP FDA for Dietary Supplements y ha obtenido el Certificado de I+D por la Agencia de Certificación en Innovación Española.

Los Vortex planctónicos de donde se extrae el agua de mar están protegidos por leyes marítimas internacionales. La extracción de agua de Mar Quinton se controla escrupulosamente para garantizar su preservación, mediante unas técnicas de microfiltrado en frío exclusivas conformes con la Farmacopea europea, y para su preparación posterior en salas blancas según el protocolo original de René Quinton.

