'Ingeniería de costos de manufactura', un manual para sacar la máxima rentabilidad a las empresas

jueves, 28 de enero de 2021, 16:14 h (CET) Gilberto Rosas dirige su libro a empresarios y emprendedores para ayudar a controlar los costos de las compañías ¿Quién no quiere hacerse un hueco en el mercado y triunfar con su producto? Todas las empresas parten de una premisa fundamental: hay que obtener unos ingresos superiores a los gastos para obtener beneficios.

Precisamente por eso el escritor y técnico Gilberto Rosas ha publicado su libro Ingeniería de costos de manufactura para todos los niveles (Editorial Tregolam) con el fin de ofrecer a todas las compañías una teoría esencial basada en su propia experiencia laboral. Pues antes de decidirse a escribir ya había sido asesor financiero para diferentes empresas.

"Este libro se enfoca a la empresa manufacturera, sin embargo, debido a que los conceptos son básicos en los costos y se plantean de manera sencilla, otros sectores podrían adaptarlos a sus operaciones, como ejemplo, en una empresa de servicio, se pueden realizar balances de carga de actividades del personal -en vez de balance de líneas indicadas en el libro- para equilibrar las cuadrillas de personal y conseguir mayor captación de clientes con capacitación o compartiendo asignaciones compatibles, entre otras ideas que se podrían adaptar dependiendo del tipo de empresa".

Con un lenguaje sencillo y adaptado a cualquier lector, gracias a las definiciones, acompañadas con útiles ejemplos, este libro pretende concienciar sobre la capacitación de todos los niveles —desde el operario hasta el departamento directivo— para así garantizar el ahorro de los costos y generar ganancias para la empresa.

"Considero que el factor más relevante que puede aportar a las empresas son todos los ejemplos de casos reales, los cuales guiarán de mejor manera al entendimiento de cada tema. De igual manera, este libro impulsa la capacitación y aprendizaje ya que contiene oportunos mensajes motivacionales que van de acuerdo al tema que se toca con la intención de conquistar al lector".

A través de diferentes conceptos como la inversión inicial, la capacitación de los trabajadores, la calidad, el empaque y los distintos costos a tener en cuenta Ingeniería de costos de manufactura para todos los niveles se convertirá en el vademécum de todo empresario.

Atendiendo a todo el contenido de este manual mejorará la capacidad competitiva y de mercado tanto de autónomos como de aquellas compañías de gran tamaño y que se volverá imprescindible para redefinir el control de todos sus procesos internos.

"La gente operativa, la que está en la planta, es la que conoce el producto y los procesos, por lo tanto, desde este primer nivel se debe capacitar y concientizar para hacerles ver la importancia de que lo que tienen en sus manos no son simples piezas producidas, sino dinero y, si no las manejan correctamente, será como tirar el dinero directamente a la basura. Si todos los niveles estamos comprometidos con el costo óptimo de producción las ganancias incrementarán inevitablemente".

A través del cálculo y la optimización de los costos de manufactura que Gilberto Rosas pone a disposición del lector, la economía de la empresa dará un giro hacia la capacitación y el triunfo.

Un libro para no perder de vista, pues arroja conocimiento y pericia para optimizar las actividades de producción.

Con la lectura de este libro, el cual se puede adquirir en las librerías online, se afianzarán el conocimiento y la práctica en las empresas que garantizarán su éxito económico.

