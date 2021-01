TopMóviles afirma que comprar móviles baratos este 2021 es posible Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 16:18 h (CET) Comprar móviles baratos es una tarea un tanto complicada si no se sabe dónde comprar, qué modelo se necesita, cuáles smartphones son una buena opción y cuáles no, es por esto que TopMóviles como tienda especializada en la venta de tecnología se lo pone fácil a los usuarios con la siguiente selección 2021 y las ofertas móviles libres

Para realizar una compra satisfactoria, antes de dar el paso de añadir al carrito y comprar el producto, se debe saber qué es lo que se espera y se necesita del nuevo móvil. Y es que, son estos pequeños detalles los que encarecen los móviles libres.

LG Velvet. Por debajo de los 400 euros, con prestaciones de gama alta, precio de gama media y en color blanco, sunset o green, este móvil se encuentra entre las ofertas móviles libres , el modelo LG Velvet. Se trata de un smartphone de 6,8”, un procesador Snapdragon 765G, RAM de 6GB, almacenamiento interno de 128GB, 4.300 mAh de batería o lo que es lo mismo una muy buena opción si se busca comprar móviles online baratos.

Oppo A52. Con un precio que ronda los 200 euros, este es uno de los mejores móviles baratos que se puede encontrar si no se desea gastar demasiado. Disponible en color Twilight Black y Stream White, una pantalla de 6,5”, un sistema de cámaras traseras de 12, 8, 2 y 2 megapíxeles, una batería 5.000 de mAh, 4GB de RAM y 64/128GB de almacenamiento interno. Esta es sin lugar a duda una muy buena opción si se desea comprar móviles baratos sin gastar demasiado.

OnePlus Nord. Si lo que se quiere encontrar son ofertas móviles libres con 5G, OnePlus Nord es una muy buena opción ya que posee una pantalla de 6,44”, 128/256GB de almacenamiento interno, 6/128GB de RAM, una batería de 4.115mAh y un sistema de cámaras traseras de 48, 8, 2 y 5MP.

Móvil Realme 7 Pro. Hacerse con un móvil Realme siempre es una muy buena opción, pero si además se busca comprar móviles baratos apostar por un móvil Realme 7 Pro es un acierto seguro. Con una pantalla de 6,4”, 8GB de RAM, 128GB de memoria, 4.500 mAh de batería y un sistema de cámaras de 64, 8, 2 y 2 megapíxeles, todo esto por menos de 300 euros.

iPhone SE. Si se quieren ofertas para comprar móviles iPhone, el iPhone SE es lo que se está buscando. Este es uno de los móviles iPhone que a día de hoy posee una relación calidad precio excepcional. Con 4,7” de pantalla, 3 GB de RAM y 64/128/256GB de almacenamiento interno y una cámara trasera de 12 megapíxeles es claramente la mejor opción de móviles iPhone baratos para este 2021.

Móviles Samsung Galaxy A71. Si se piensa en comprar móviles Samsung baratos este 2021, se debe de tener en cuenta este terminal, ya que con sus de 6” pantalla, 6/8GB de RAM, 128GB de almacenamiento y una cámara trasera de 64, 5, 12 y 5 megapíxeles es una buena compra asegurada de móviles Samsung por menos de 350 euros.

Si se necesita ahorrar comprando móviles, la mejor opción es seguir las recomendaciones de TopMóviles para comprar móviles online baratos este 2021.

