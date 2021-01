Index salta a su digitalización total con el software de las multinacionales del IBEX35 Comunicae

jueves, 28 de enero de 2021, 16:02 h (CET) Grupo Index se sube a la nube digital 100% gracias al rascacielos más imponente de Silicon Valley y su innovador software que revoluciona todos los procesos de la empresa y que pulveriza los tiempos, la velocidad, la agilidad e incluso la productividad hasta ahora conocidos Un modelo de gestión integral centrado en la satisfacción del cliente que supone un paso de gigante. Grupo Index revoluciona así todo su organigrama para integrar un modelo de gestión digital que multiplica la eficiencia y salvaguarda cada detalle en el mimo y la personalización de los clientes. Un sistema que hasta ahora solo habían implantado empresas del IBEX35 y grandes multinacionales.

En Grupo Index su innovación es constante, nunca paran de buscar soluciones tecnológicas y mejoras del trato y la comunicación con sus clientes. Y para ello, implantan una novedosa solución CRM, es decir, un modelo de gestión en toda la organización basado en el cliente.

Index acaba de firmar un contrato con la empresa digital ‘Salesforce’, con sede en San Francisco y presente en Wall Street, una solución de digitalización que proporciona software en la nube para que las empresas conecten con sus clientes con un trato personalizado a través de todos los canales, tanto tradicionales como nuevos. Una plataforma que digitaliza todos los procesos y sitúa al cliente en el centro como protagonista absoluto del negocio.

Tanto los empleados de Index, los proveedores y colaboradores externos, como por supuesto sus clientes, ya están percibiendo un salto cualitativo en sus relaciones, sus tareas cotidianas, reuniones y procesos que no ha hecho más que comenzar.

Una digitalización absoluta y transversal, una auténtica revolución para optimizar tiempos y mimar a cada cliente sin perder detalle de sus necesidades, gustos, prioridades o dudas. Ahora todo se transforma, avanza a un futuro interconectado en el que todos los departamentos de Grupo Index y todos sus clientes se servimos de tecnologías pioneras adaptadas su manera de construir y vivir.

Mucho más allá de soluciones digitales que pasen por dejar de imprimir para evitar toneladas de papel en un uso prescindible de materias primas y energía, y que se han implantado hace tiempo en Index, en coherencia con sus viviendas sostenibles, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

La Casa Geosolar de Carbono Positivo es ahora más fácil, más rápida y accesible que nunca gracias a un sistema de digitalización que revolucionará la manera de relacionarse y los procesos de trabajo.

Esta revolución tecnológica en Grupo Index es un ambicioso reto organizacional y se suma al largo proceso que desde hace años se llevaba realizando en la digitalización absoluta. De hecho este atípico año 2020 y sus restricciones de movilidad ya supusieron un tremendo reto para continuar con su actividad sin que los clientes se moviesen de casa. Para paliar esas limitaciones que el covid ha provocado y sigue causando a sus clientes, desde Index han acercado su Casa Geosolar de Carbono Positivo a través de nuevos canales y fortaleciendo los que ya se usaban.

El objetivo ambicioso es que todo el mundo pueda acceder a toda la información sobre sus viviendas sostenibles y eficientes. La vivienda ahorradora que no solo produce energía si no que optimiza los consumos y reduce las facturas.

Gracias a visitas virtuales, fotografías panorámicas, vídeos tutoriales, blog de noticias, newsletters o comunicaciones vía WhatsApp a sus clientes pueden acceder a material audiovisual, fotografías e información tanto de cómo funciona la Casa Geosolar, o a la opinión de expertos, consejos de decoración, eficiencia y sostenibilidad en casa, etc.

En Grupo Index se afanan por incorporar las últimas tecnologías tanto en el proceso de compra y personalización de la vivienda, como en las fórmulas de comunicación con sus clientes, pero sobre todo siempre buscan implementar la última tecnología e innovación en sus viviendas. La casa del futuro al precio del presente.

Vídeos

Grupo Index | Responsabilidad Ecológica de la Casa Geosolar de Carbono Positivo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.