Patinete eléctrico Ruima mini 4 Pro, una inversión recomendable en transporte para patinetes eléctricos

jueves, 28 de enero de 2021, 10:42 h (CET) Los patinetes eléctricos han cogido mucha fuerza en la actualidad, y se han convertido en una forma innovadora de transporte que, además de ser bastante cómoda, también está mucho más comprometida con el medio ambiente. Es por eso que su demanda ha aumentado considerablemente estos últimos años. Estos vehículos tienen gran cantidad de ventajas, como por ejemplo, que no necesitan ningún tipo de batería o motor para su funcionamiento Este suele ser el estilo clásico que va destinado a los niños más pequeños, ya que tienen las piernas como fuerza de aceleración. Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de un adulto, pues la mayoría de modelos que se venden para ellos suelen ser de motor. El patinete clásico ha derivado en varios tipos de patinete de batería con modelos de monociclos eléctricos, patinetes de tres o cuatro ruedas, etc. Por ello, será fundamental informarse de forma adecuada para resolver todas las dudas que puedan surgir y terminar por elegir el patinete eléctrico más adecuado. Para más información, se puede hacer click aquí.

Los patinetes eléctricos pueden utilizarse en ciudades a un precio muy económico, y pueden llegar a alcanzar unas velocidades que harán que los usuarios se puedan desplazar cómodamente y a tiempo a cualquier lugar al que necesiten ir. Además, son mucho más ecológicos y teniendo en cuenta la situación actual con la pandemia del coronavirus, son bastante más seguros que cualquier otro tipo de transporte como puede ser el metro o el autobús.

Por eso, si se decide utilizar estos vehículos como medio para desplazarse, será conveniente elegir correctamente. Uno de los patinetes que está cobrando mucha fuerza en el mercado últimamente, es el Ruima 4 mini pro. Esta marca asiática está bastante demandada en Europa debido a su potencia y velocidad, superada por muy pocos scooters. Pueden alcanzar los 50km/h, y una potencia de 201 a 500 W, lo que facilita su rendimiento tan alto.

Actualmente, esta marca está situada entre las más veloces del mercado, siendo la más famosa en Asia y mucho más barata en Europa, ya que su precio rondará entre los 500-700 euros en comparación con los 1600 que piden los países asiáticos. El tiempo de carga tampoco es demasiado largo, ya que solo necesita entre 6 y 8 horas, a través de un conector de fácil acceso que se encuentra en la base del patinete.

Su autonomía es de hasta 55km, permitiendo a los usuarios llegar a su destino en periodo de tiempo muy corto, y su peso es de solo 16, 5kg, lo cual lo hace muy manejable y fácil de utilizar. Sus medidas son de 120cm de alto, 110 de largo y 22 de ancho, frente a sus 35cm de alto y 110 de largo cuando está plegado, por lo que no ocupa más espacio del necesario. Otra ventaja de estos vehículos, es que ningún patinete eléctrico supera sus velocidades, y a la vez no pierde potencia en cuestas muy pronunciadas, incluso cuando la carga es superior a 120kg.

La relación calidad-precio de estos patinetes es magnífica, y su velocidad y autonomía no pueden ser igualadas, así como su capacidad para escalar cimas sin perder potencia y su resistente material. Todo ello convierten a este patinete en la mejor inversión que pueden realizar los usuarios actualmente.

