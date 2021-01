Ya en su 6ª edición, Beltá Frajumar presenta InterCIDEC 2021 Premios de Diseño de Interior Contract Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 17:30 h (CET) Vuelve InterCIDEC. Y es que, un año más, Beltá Frajumar presenta sus Premios de Diseño de Entornos Contract, ya en su 6ª edición, los Premios InterCIDEC 2021. Unos premios que conforman un concurso internacional en el que se reúne cada año a grandes arquitectos y diseñadores de interiores, y con el que se pretende conectar a profesionales del interiorismo de todo el mundo, ayudándoles a alcanzar sus metas laborales El concurso

La situación provocada por la COVID-19 ha afectado a todos de una u otra manera. Algo que se traduce en el sector contract, entre otras cosas, en la necesidad de una rápida transformación de las zonas comunes de espacios hoteleros.

Esto, sin duda, pone sobre la mesa un nuevo reto para todos: convertir dichos espacios en entornos polivalentes que puedan utilizarse para múltiples usos, incluidos aquellos para los que no fueron concebidos en su origen.

Y para ello Beltá Frajumar quiere contar con la participación de profesionales del interiorismo, para encontrar soluciones que faciliten la adaptación a estos cambios de paradigma. Por ello, en esta 6ª edición de InterCIDEC, propone el diseño interior de un espacio multifuncional para un hotel aprovechando las zonas comunes del mismo.

Una oportunidad para conectar y contribuir

¿El objetivo de este concurso? Como siempre, conectar a profesionales de interiorismo de todo el mundo y ayudarles a alcanzar sus metas laborales.

Y, este año más que nunca, contribuir aportando su granito de arena, especialmente con el objetivo de impulsar, en una situación que tanto está perjudicando, el sector hotelero.

La clave para ello se encuentra en su compromiso de transparencia con los profesionales en los que confía, el modo en que colabora en sus proyectos y con quién los comparte.

El jurado

Como todos los años, InterCIDEC cuenta con un prestigioso jurado formado por grandes profesionales del sector hotelero, arquitectos e interioristas que valorarán cada proyecto en cuanto a propuesta conceptual, innovación, valor medioambiental y accesibilidad.

El premio

"Si eres arquitecto o interiorista, participa. Sea sólo o en equipo, podrás llevarte el premio de 3.000 € que tenemos esperándote", afirman.

Si se resulta ser el ganador, se podrá conocer además a los miembros del jurado en la gala de entrega de premios que se celebrará el próximo mes de octubre.

"No te quedes con las ganas y envíanos tu idea. Podrás hacerlo hasta el día 30 de septiembre de 2021. Aprovecha esta gran oportunidad junto a profesionales del sector. Contamos contigo", animan desde Beltá Frajumar.

Toda la información en https://beltafrajumar.com/intercidec/

