Un gran porcentaje de la población es víctima de los trastornos desarrollados tras la pandemia

miércoles, 27 de enero de 2021, 16:50 h (CET) Según Más vida Psicólogos Antequera, los menores y adolescentes están sufriendo trastornos de personalidad por dependencia debido a la pandemia que se está viviendo 2020 ha fomentado una serie de enfermedades mentales causadas por el COVID-19, algunas de las que se observan con más habitualidad es el desarrollo de trastorno de la personalidad por dependencia, se ha visto muy avanzado en distintos segmentos de la población, por un lado, en menores y por otra parte en adolescentes.

La personalidad se va construyendo en base a las cualidades con las que cada individuo nace y va adquiriendo con las experiencias que van viviendo. Dado que se está atravesando una pandemia esto ha generado que muchas personas generen trastornos de dependencia.

En los menores se está viendo bastante desarrollada ya que la prohibición de poder salir de casa, las medidas de distanciamiento y limitaciones relaciones con amigos, familiares y compañeros se han endurecido y ha causado que los niños por miedo a quedarse solos generen este tipo de trastorno.

El trastorno de dependencia suele comenzar a desarrollarse en la infancia aunque lo común es que ese diagnóstico se de en la adultez temprana, las causas de este desorden es dado por factores genéticos o hereditarios, demostrado por estudios que aportan que más del 60% de las personas con trastorno de dependencia tienen antecedentes familiares, o también puede darse por factores sociales como en este caso la pandemia, ya que los padres han generado una burbuja sobreprotectora sobre los niños y esto hace que no puedan realizar una vida totalmente independiente.

¿Cuáles son los principales síntomas que presentan?

Los síntomas que producen este desorden vienen recogidos en el manual diagnóstico DSM IV. Estos son los elementos característicos que se generan por dependencia:

Indecisión : Es la incapacidad para adoptar cualquier decisión por uno mismo.

: Es la incapacidad para adoptar cualquier decisión por uno mismo. Irresponsabilidad : debido a la sobreprotección de los padres hacia los niños, se genera este tipo de comportamiento, ya que nunca han desarrollado por ellos mismos sin supervisión un compromiso u obligación.

: debido a la sobreprotección de los padres hacia los niños, se genera este tipo de comportamiento, ya que nunca han desarrollado por ellos mismos sin supervisión un compromiso u obligación. Timidez : debido a la baja sociabilidad este tipo de comportamientos es muy habitual por miedo a discrepar o a la equivocación.

: debido a la baja sociabilidad este tipo de comportamientos es muy habitual por miedo a discrepar o a la equivocación. Sumisión : No son capaces de debatir el argumento de otra persona por miedo a quedarse solo.

: No son capaces de debatir el argumento de otra persona por miedo a quedarse solo. Miedo a la soledad : necesidad de otra persona que se haga con la responsabilidad que ellos no quieren afrontar.

: necesidad de otra persona que se haga con la responsabilidad que ellos no quieren afrontar. Anticipación al abandono: Se da debido a que siempre han tenido a una persona que ha tomado las riendas de su vida y no sabrían qué hacer si esa persona deja de hacerlo. Causas por las que aparecen los síntomas anteriormente nombrados:

La falta de confianza : La mayoría de los menores que generan este tipo de trastornos son debido a la falta de confianza de los padres hacia los hijos y la necesidad de tener que resolver cualquier problema por mínimo que sea.

: La mayoría de los menores que generan este tipo de trastornos son debido a la falta de confianza de los padres hacia los hijos y la necesidad de tener que resolver cualquier problema por mínimo que sea. Baja autoestima : La transmisión durante la infancia de que no tienen las habilidades necesarias para enfrentarse a la resolución de problemas.

: La transmisión durante la infancia de que no tienen las habilidades necesarias para enfrentarse a la resolución de problemas. Falta de un apego seguro : El apego les hace tener una estabilidad y una seguridad en su desarrollo, lo que les hace no tener un sano crecimiento de maduración.

: El apego les hace tener una estabilidad y una seguridad en su desarrollo, lo que les hace no tener un sano crecimiento de maduración. Progenitores dependientes: Si los niños crecen y se desarrollan en un ambiente en el que los progenitores son totalmente dependientes, ellos adoptan esta forma de vida como adecuada los que le hace retroceder en su crecimiento personal. Más Vida Psicólogos cuenta con una clínica de psicología ubicada en Antequera donde ayudan a mejorar la salud mental. Además, los profesionales de este gabinete de psicología cuentan con un proyecto en Instagram (@mas_vida_psicologos) donde dan pautas concretas para afrontar cuestiones emocionales de manera práctica. Seguirles en esta red social es asegurarse aprender a gestionar las emociones, algo fundamental para el día a día.

