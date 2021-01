El doctor Javier Collado, el especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora más valorado de España Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 16:22 h (CET) El cirujano plástico con clínicas en Málaga, Marbella y Algeciras ha recibido uno de los reconocimientos más importantes de los Doctoralia Awards 2020 El doctor Javier Collado, que ejerce en el Hospital Vithas Málaga y que posee clínicas de cirugía estética en la capital malagueña, Marbella y Algeciras, ha sido reconocido como el mejor en la especialidad de cirugía plástica, reparadora y estética en los Doctoralia Awards 2020, unos premios que suponen el reconocimiento al trabajo de los profesionales de la salud más destacados de distintas especialidades de España. Collado es especialista en operaciones de cirugía facial, destacando además en intervenciones de cambio de sexo, como la genitoplastia feminizante y masculinizante.

Además de recibir unas valoraciones excelentes por parte de sus pacientes, los ganadores cuentan también con el apoyo de sus compañeros de profesión y el reconocimiento por parte de Doctoralia en función de la calidad de sus respuestas en 'Pregunta al Experto’. El conjunto de todos estos resultados, profesionalidad y valoraciones ha sido el que ha otorgado al doctor Collado el título de especialista en cirugía plástica más valorado de España.

Para el doctor, “la cirugía plástica es una constante evolución, por lo que no sólo exige una puesta al día continuada sino un trabajo investigador permanente con el fin de buscar la excelencia”. Para ello el doctor Javier Collado aúna el máximo rigor científico con un trato personal e individualizado, explicando claramente cada procedimiento y ofreciendo a sus pacientes las soluciones más efectivas y novedosas en cada caso.

Formación

El doctor Javier Collado realiza la Licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, una de las más importantes del país. Tras ello, cursa durante cinco años la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, accediendo a través de la prueba de selección nacional M.I.R. y finalizándola con la máxima calificación (Excelente).

Durante su periodo de especialización realiza un máster en Medicina Estética y su tesis doctoral en colaboración con la Universidad de Málaga con sobresaliente Cum Laude. Además, cursa numerosas estancias hospitalarias en los centros de cirugía plástica más prestigiosos del mundo, entre ellos, Chang Gung Memorial Hospital (Taipei) o el Institute of Reconstructive Plastic Surgery del New York University Medical Center, donde aprende y perfecciona los últimos avances en cirugía estética y reparadora. Asimismo asiste frecuentemente a los congresos internacionales más importantes y realiza publicaciones en las revistas más prestigiosas de cirugía plástica y estética.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.