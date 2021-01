Ciencia ficción y fantasía se encuentran en el libro de cuentos de Claudia Almaraz Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 16:10 h (CET) 'Los secretos de la luz. Y si… ¿la realidad fuese mentira?' muestra la cara más misteriosa del universo a través de una narración emocionante ¿Cuántas veces uno se pregunta por el número de incógnitas que esconderá el cosmos? ¿Habrá vida más allá de planeta Tierra? ¿O es simplemente un anhelo del ser humano para no sentirse solo en el vasto universo?

Claudia Almaraz acerca un poco más al lector a esos misterios del más allá en su primer libro Los secretos de la luz. Y si… ¿la realidad fuese mentira? En propias palabras de la escritora:

"El conocimiento desde el inicio de los tiempos ha estado disponible para las creaciones, mas, las creaciones son las que no han estado disponibles para comprenderlo. La ciencia nos ha provisto de procedimientos confiables para descubrir aquello que oculta su presencia ante el incauto; no obstante, los procesos nombrados como «paraciencia» también nos muestran caminos (aunque no convencionales, efectivos) para desenterrar misterios".

En este título la autora recoge dos cuentos llenos de imaginación, pero a la vez con una base científica que por momentos parece vaticinar un posible escenario no muy lejano. Creatividad y buen hacer quedan reflejados a lo largo del libro por una autora joven y prometedora.

"Sin duda. Datos científicos presentados en la narración son ciertos; algunos otros fueron modificados ligeramente".

El primer cuento llamado Ambición fatídica, trata acerca de la codicia de un científico bajo el mandato de una especie extraterrestre que pone en peligro el destino de la humanidad. Por su parte, en Titanio y mercurio una raza interplanetaria planea hacerse con todo el poder para controlar al universo entero.

"Ambición fatídica narra la incursión de un extraterrestre en planos mortales con la finalidad de dominar el planeta y poblarlo con retoños de su semilla. Titanio y mercurio muestra cómo las huestes dominadoras, a través del conocimiento de los secretos de la creación, lograron convertirse en una estirpe con un poder más amedrentador".

¿Conseguirán estos antihéroes hacerse con el dominio para forjar un imperio a sus pies? ¿O la humanidad podrá salvarse de cualquier adversidad a pesar de las amenazas?

Dos historias que recrean dos posibles mundos y que reflejan la gran creatividad de su autora, cuya publicación llega como agua de mayo para hacer disfrutar a todos los lectores amantes y amateurs del género.

Rebeliones, imperios, ambición, extraterrestres, ciencia, catástrofe, viajes espaciales y planos astrales esperan a los lectores en Los secretos de la luz. Y si… ¿la realidad fuese mentira?, el cual ya puede adquirirse online.

Para esos momentos en los que escapar de la realidad a veces resulta imposible, el primer libro publicado de Claudia Almaraz lo pondrá fácil para evadirse y visitar otros mundos distintos, bajo una narración congruente y equilibrada.

Leer estos cuentos mostrará al lector un paisaje distinto a lo que la ciencia ficción le tiene acostumbrado, pues Claudia Almaraz posee un estilo narrativo lleno de belleza, imaginación y atino científico.

