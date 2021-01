Pago por móvil, micromovilidad y trayectos más cortos, las claves del transporte público en 2020

Moovit, una compañía de Intel, proveedor líder de soluciones de Movilidad como Servicio (MaaS) y la primera app de movilidad urbana del mundo, ha publicado su Informe Global de Transporte Público El 49% de los españoles ha indicado que usa el transporte público con la misma frecuencia o más, a pesar de la pandemia, y el mismo porcentaje desearía poder pagar sus viajes con el móvil.

Se reduce la duración y distancia de los trayectos en transporte público, con una espera media de 11 minutos en paradas y estaciones.

Incrementa en un 7% el porcentaje de usuarios de micromovilidad en España con respecto a 2019.

Moovit, una compañía de Intel, proveedor líder de soluciones de Movilidad como Servicio (MaaS) y la primera app de movilidad urbana del mundo, ha publicado hoy su Informe Global de Transporte Público. En su segunda edición, el informe ha analizado las tendencias de consumo de transporte público en 28 países a nivel global, encuestando a más de 6.000 usuarios en España repartidos en 12 localidades, y combinando dichas respuestas con millones de datos de 950 millones de usuarios de Moovit.

Las conclusiones del estudio indican que, si bien un 42% de los españoles ha reducido el uso del transporte público debido a la pandemia, un 43% sigue usando este servicio con total normalidad y un 6% incluso lo utiliza más. No obstante, destacan que sería necesario asegurar una mayor frecuencia de vehículos para evitar aglomeraciones y poder mantener la distancia de seguridad, la desinfección regular de los vehículos, el respeto a las normas de seguridad e información en tiempo real de llegadas para evitar esperar en las paradas y estaciones.

Además, el 49% de los ciudadanos desearía poder pagar sus viajes con el móvil. Las ciudades en las que más se demanda el pago móvil son Tenerife (57% de los encuestados), Madrid (56%), Mallorca (55%) y Valencia (53%).

Desplazamientos de 30 minutos y 6 kilómetros, con esperas de 11 minutos

La duración media de un trayecto en España es de 30,25 minutos, con Madrid (45 min), Barcelona (37 min), Málaga, Sevilla y Valencia (31 min) a la cabeza de las ciudades en las que más tiempo pasan los usuarios en el transporte público. Madrid es la séptima ciudad europea con los trayectos más largos, por detrás de París, Berlín, Lisboa, Roma, Atenas y Londres, donde los desplazamientos duran entre 47 y 50 minutos. Los viajes más cortos de España se encuentran en Burgos (22 min), Granada y Bilbao (25 min). El 50% acude a su destino en línea directa, sin necesidad de transbordos, mientras que el 33% debe realizar dos transbordos.

Cabe destacar que en las grandes capitales se ha incrementado el número de usuarios que dedican 2 horas o más a sus trayectos con respecto a 2019. En Madrid este porcentaje ha aumentado un 34% y en Barcelona un 56%, posible efecto del traslado de los usuarios fuera de las grandes urbes a zonas rurales debido a la pandemia.

Los españoles recorren en sus viajes una media de 6 km, siendo las localidades en las que más distancia se recorre Tenerife (10,83 km), Mallorca (10 km), Madrid (9,36 km), o Barcelona (8 km), en contraste con los 2,21 km en Burgos o 3,15 km en Granada. En todas las ciudades españolas analizadas, la distancia de los viajes se ha reducido, especialmente en pequeñas localidades. En 2019, la distancia media recorrida fue de 6,6 km.

Con respecto al tiempo que esperamos a que llegue el transporte, en España dedicamos una media de 11 minutos, menos que en importantes capitales como Roma (15 min) o Nueva York (13 min). No obstante, algunas localidades como Tenerife (15 min) y Mallorca (14 min) se encuentran entre el top 10 de ciudades europeas donde los ciudadanos deben esperar más en las paradas y estaciones, mientras que Burgos o Bilbao están a la cabeza de Europa en cuanto a tiempos de espera reducidos, con 9 y 8 minutos respectivamente. A nivel mundial, la ciudad en la que los ciudadanos deben esperar más tiempo es Recife, en Brasil, con una media de 31 minutos.

Incrementa el uso de opciones de Micromovilidad

Otro de los efectos de la COVID-19 ha sido el incremento del uso de opciones de micromovilidad en las ciudades. El 31% de los españoles ha usado bicicletas, scooters o patinetes en 2020, incrementando un 7% desde 2019, con un 12,4% que hace uso diario o frecuente (al menos 3 veces a la semana). Las ciudades españolas en las que más se usa la micromovilidad son Sevilla, Burgos y Valencia.

Entre aquellos que la usan, el 65% acude directamente al destino y el 35% la combina con el transporte público. Las razones para su uso son principalmente la rapidez en contraste con caminar (38%), llegar a puntos a los que no llega el transporte público (27%) y para respetar el medio ambiente (26%). La comodidad de poder aparcar donde uno quiera y el sentirse más seguro debido a la COVID-19 comparten el cuarto puesto, con un 21%, mientras que el precio se indica como último motivo. Con respecto a aquellos que no lo usan, afirman que es bien porque no se sienten seguros, bien porque ya cuentan con su propia bicicleta o scooter, o por la falta de carriles por los que circular en su ciudad.

“Vivimos en una época en la que los datos son más importantes que nunca“, comenta Yovav Meydad, Chief Growth & Marketing Officer de Moovit. “Especialmente en la industria del transporte público, los macrodatos pueden ayudar a ciudades y operadores a entender las necesidades de los pasajeros con el fin de aumentar el uso del transporte público. Estamos encantados de publicar nuestro Informe Global de Transporte Público, que incluye valiosa información aportada por los pasajeros sobre lo que demandarían para sentirse seguros en el transporte público. Este informe es una útil herramienta que operadores y municipios pueden usar para conocer qué servicios pueden ofrecer para optimizar y mantener su ciudad en funcionamiento”.

Los datos revelados en el Informe Global de Transporte Público de 2020 indican que los usuarios de transporte público y compartido están abiertos a nuevas opciones de transporte que consideran seguras y útiles, como los futuros servicios de robotaxi. Para cumplir con su visión compartida de Mobility as a Service (MaaS), Mobileye, líder en tecnología de vehículos autónomos y empresa hermana de Moovit, aprovechará la investigación de Moovit para ofrecer vehículos autónomos en mercados clave a nivel mundial. La app de movilidad urbana de Moovit, utilizada por millones de usuarios, y un profundo conocimiento de los patrones de movilidad permitirán a Mobileye comenzar a ofrecer servicios de robotaxi, tanto de forma independiente como en asociación con los operadores de transporte público, en 2022.

Metodología

Las conclusiones del Informe Global de Transporte Público de Moovit 2020 están basadas en macrodatos basados en el uso de 950 millones de usuarios de Moovit a nivel global. Dichos datos se combinaron con las respuestas a una encuesta realizada durante el mes de noviembre 2020 a nivel global en 28 países y 104 ciudades, con 6.300 usuarios españoles repartidos en 12 localidades: Madrid, Barcelona, Bilbao, Burgos, Granada, Málaga, Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Las métricas del informe incluyen: la duración de un viaje en transporte público, el tiempo de espera en paradas y estaciones, la distancia a pie, transbordos, la distancia media de los trayectos, iniciativas que motivarían el uso de transporte público en mayor medida, y frecuencia de uso de la micro-movilidad (bicicleta y scooter), razones y barreras de uso. El Informe de 2020 incluye, además, dos nuevas categorías: la demanda de pago móvil y el impacto de COVID-19 en el uso del transporte público.

Informe completo aquí.

Sobre Moovit

Moovit (www.moovit.com/es), una compañía de Intel, es un proveedor líder en soluciones de Movilidad como Servicio (MaaS) y creador de la app número uno de movilidad urbana. Moovit fue adquirido por Intel en 2020 para unir fuerzas con Mobileye y avanzar en su estrategia MaaS. Juntos, Moovit y Mobileye acelerarán la adopción global del transporte autónomo. Las apps de Moovit para iOS, Android y Web guían a las personas en sus desplazamientos por sus ciudades de manera eficiente y cómoda, usando cualquier tipo de transporte. Creada en 2012, hasta la fecha ha ayudado a 950 millones de usuarios en 3.400 ciudades de 112 países, y está disponible en 45 idiomas.

Moovit acumula hasta 6 mil millones de puntos de datos anónimos al día que se agregan al mayor repositorio de datos de movilidad urbana y transporte del mundo. La recolección de datos se suma a la aportada por una red de más de 720.000 editores locales llamados "Mooviters".