OfiLogic: "La clave del ahorro está en escoger la impresora adecuada" Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 14:26 h (CET) Escoger la impresora adecuada para cada negocio es algo complicado, ya que hay una gran cantidad de marcas y características. Escoger la impresora adecuada es esencial para un ahorro y una gran eficiencia. Sin embargo, no todas las empresas tienen las mismas necesidades Contar con una buena impresora significa contar con sostenibilidad, productividad y control y ahorro de costes es esencial. Según OfiLogic, hay una gran variedad de impresoras y marcas en realidad no hay equipos malos o buenos sino impresoras que se adaptan a las necesidades determinadas de cada empresa, que la mayoría de las veces no son las mismas. “Aunque se viva en una revolución digital, aún imprimimos grandes cantidades de documentos e imágenes. Por ese motivo es muy importante escoger el producto idóneo para cada empresa”, afirma OfiLogic.

Establecer el uso de la impresora

Lo primero que hay que tener claro para escoger una buena impresora para un negocio es saber que funciones deberá cumplir esta. Es muy importante tener en cuenta la frecuencia con la que se va a imprimir o utilizar la impresora (si se le va a dar un uso puntual o bastante habitual). Otro paso muy importante es saber lo que se imprimirá. Otro factor a tener en cuenta es el formato por el cual se va a imprimir, los colores que se utilizarán, la calidad de la impresión que se necesita y el tipo de papel que se utilizará.

Para trabajos fotográficos

En el caso de imprimir trabajos fotográficos, lo mejor es adquirir una impresora que funciona mediante la inyección de tinta. Por otra parte, la impresora de inyección de tinta es de las únicas que permite imprimir sin márgenes, cosa que las impresoras de láser no hacen. Además, las impresoras de inyección de tinta imprimen trabajos fotográficos a una calidad mucho más grande. En muchas ocasiones, las empresas que necesitan imprimir trabajos fotográficos necesitan tinta de colores e incluso a veces un formato diferente al A4. Estas son otras de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de escoger la impresora.

Impresora de láser

Las impresoras más utilizadas por las empresas que tienen oficinas son las impresoras de láser, debido a que estas aportan una gran calidad en la impresión y además imprimen a gran velocidad. Además, este tipo de impresiones son adecuadas sobre todo para impresiones en color y en blanco y negro, además de ofrecer una calidad óptima y a grandes cantidades. A pesar de que suelen ser un poco más caras, a la larga su rendimiento es mucho mayor. Por lo tanto, al imprimir a gran velocidad, también se conseguirá una mayor productividad en la empresa.

