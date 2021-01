Clínica Trevi aclara por qué el invierno es la mejor época para la cirugía estética Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 14:10 h (CET) Uno de los aspectos a valorar más importantes antes de someterse a una operación de cirugía estética es qué época del año es la más adecuada. Los expertos aseguran que el invierno es la estación más aconsejable, otorga diferentes ventajas para que el postoperatorio sea más efectivo para el paciente, como unas temperaturas más bajas y menor exposición solar. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, lo aclara La recuperación en casa es más sencilla. Durante los meses más fríos la actividad y el dinamismo veraniegos cesan un poco a causa de las bajas temperaturas y la luz. Se pasa más tiempo en casa y se reducen las actividades al aire libre, lo que facilita el reposo y ayuda a descansar más y mejor durante el postoperatorio.

Las temperaturas frescas benefician al convaleciente. La menor exposición a la luz solar y el frío colabora significativamente en la recuperación del proceso inflamatorio después de la cirugía, que dura menos y es más llevadera; las temperaturas bajas favorecen la disminución de posibles edemas post-operatorios.

Las operaciones de cirugía estética que más se recomiendan hacer en invierno son las que afecten al rostro, ya que en esta época del año el sol irradia con menos fuerza sobre la piel. No obstante se debe evitar el sol y es necesario utilizar una protección con un FPS muy alto.

Para determinadas operaciones estéticas se necesitan prendas concretas; como es el sujetador deportivo en el caso del pecho o unas fajas especiales en liposucciones. En estaciones como el verano puede que resulte más incómodo su uso debido al calor.

En invierno es más fácil disimular. Los vendajes, por ejemplo, pueden ocultarse gracias a la mayor cantidad de ropa que se lleva en estos meses, de este modo no es necesario dar explicaciones a nadie sobre la operación.

Se llega perfectamente listo al verano. Los resultados de la mayoría de los procedimientos son óptimos entre cuatro y seis meses después de la cirugía. Por lo que si lo se quiere es estar impecables los meses cuando llegue el buen tiempo, qué mejor que operarse en invierno.

Analizando los pros y los contras, lo que en opinión de los profesionales de Cínica Trevi tiene mayor importancia es encontrar para el postoperatorio un periodo de tiempo suficiente y adecuado, sin prisas ni estrés para el reposo con inactividad, si es necesario, por parte del paciente.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y acogedor dirigido a un paciente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

