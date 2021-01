MAAR, una empresa comprometida con el medio marino

A la hora de elegir los cosméticos o fragancias, tanto para eventos importantes, trabajo o para la vida cotidiana, es muy importante saber si estos son respetuosos con el medio ambiente y si son dañinos o no para la naturaleza. En la actualidad, el planeta se encuentra en un estado muy crítico en el cual las personas tienen la obligación de poner su granito de arena para que la situación pueda mejorar Por ello, marcas como MAAR son ideales para los usuarios, ya que no solamente se encargan de cuidar la calidad de sus perfumes y cosméticos, además del packaging y de su envaso, sino que el 2% de sus ventas lo donan a la Fundación Save the Med. Esta tiene como principal objetivo el resguardo de la limpieza y del bienestar de la costa mediterránea y todas las especies marinas que habitan en ella, siendo mucho más ecológica que cualquier otra marca. Gracias a la contribución de los clientes, esta empresa ha podido realizar varias donaciones y actualmente se encargan de crear y desarrollar unos programas Save the Med que todo el que quiera podrá apoyar. Para más información, pincha aquí.

Cada proyecto tiene una finalidad diferente y unos objetivos concretos que se intentan conseguir gracias a la ayuda y a la contribución de muchas personas que compran los productos de marcas como Maar. Uno de estos programas, es el de animales oceanógrafos, cuyo objetivo principal es seguir tanto a las tortugas como a las mantas marinas para protegerlas de las capturas. Esto podrá conseguirse a través de de unas marcas instaladas en los propios animales que informará de dónde se encuentran y a qué profundidad se mueven, además de sus rutas de migración.

Cuando se obtengan los datos necesarios, estos se usarán para cambiar las rutas de tráfico marítimo y las velocidades máximas permitidas en áreas marinas frágiles. Gracias a estos datos y con la colaboración de distintos gobiernos de todo el mediterráneo, será posible que los pescadores puedan cambiar sus prácticas de pesca y poder reducir la captura de las tortugas.

Otro ejemplo de estos proyectos es el de las expediciones marinas, donde se investiga por qué determinadas especies se encuentran en peligro. Estas pueden ir desde ballenas, hasta tiburones, delfines, tortugas marinas o atunes que se encuentran amenazados. A través del uso de la tecnología, se intenta recopilar datos sobre dichas especies de forma que se pueda realizar un catálogo de identificación. Con los conocimientos científicos y la recogida de la información necesaria, se conseguirá estudiar el entorno marino y todas las especies que se encuentren amenazadas.

Estos son solo algunos de los múltiples programas que hay en marcha para proteger la costa mediterránea, además de su fauna y su flora. Hasta hace poco, se realizó una encuesta entre las compradoras de MAAR preguntando a qué proyecto los usuarios querrían destinar el dinero. La ganadora indiscutible fue el proyecto de redes fantasma, que intentaba buscar soluciones a la denominada “pesca fantasma”, una amenaza global en el medio marino.

Se realizará, por tanto, una donación para que miles de especies no tengan que sufrir el caer en una de estas trampas mortales. Los usuarios que quieran conocer más datos sobre esto podrán seguir a MAAR en cualquiera de sus redes sociales, además de realizar pequeñas contribuciones para ayudar a cualquiera de estos proyectos. Hasta el más mínimo detalle puede ser definitivo en la conservación del medio ambiente.