El IES "Martín Vázquez de Arce" de Sigüenza consigue un proyecto ERASMUS + Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 12:06 h (CET) Propiciado por la delegación provincial de Educación de la JCCM, con los objetivos de mejorar aspectos como el transporte, la relación con la instituciones locales y provinciales, la competencia en lenguas extranjeras o la innovación educativa en el uso de las TIC en el aula La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades en Guadalajara asume como uno de sus principales objetivos la atención a los centros situados en zonas remotas o rurales, en espacios de muy baja densidad de población que han ido perdiendo habitantes por muy diversas razones, formando parte de la llamada España vacía.

Ante tal desafío, la Delegación decide convocar a través de la Resolución de 03/12/2019, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, plazas para la selección de centros educativos de titularidad pública para constituir un Consorcio Erasmus+ con 5 centros de la provincia de Guadalajara.

Fueron seleccionados el IES Martín Vázquez de Arce (Sigüenza), IES Leandro Fernández de Moratín (Pastrana), CEIP El Coto (El Casar), CEIP Señorío de Muriel (Torrejón del Rey) y CEIP Miguel de la Cuesta (Lupiana). El objetivo de proyecto, llamado "Uniendo la Europa Rural", es la mejora de la calidad educativa de los centros en busca de crear un aliciente para asentar a la población existente e incluso atraer habitantes de otros espacios.

Las áreas principales hacia dónde va dirigido este proceso de mejora son:

La gestión de los centros rurales, en aspectos como el transporte, la relación con instituciones locales y provinciales o los agrupamientos de los alumnos.

La competencia en lenguas extranjeras de los alumnos de los centros.

La innovación educativa en el uso de nuevas metodologías y la integración de las TIC en el aula. Para alcanzar estos objetivos se proponen una serie de actividades que tendrán lugar durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

En este periodo profesores de los centros realizarán 10 movilidades dirigidas a la formación en:

Metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) en Irlanda y Malta.

Enfoque STEAM (science, technology, engineering, arts y mathematics) en Grecia.

Metodologías activas como ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), filosofía Montessori en Italia.

Además, se ha logrado el contacto con diferentes escuelas e instituciones de diversos países europeos para que el profesorado y miembros de los equipos directivos de los centros puedan realizar 18 periodos de observación, centrados en temáticas variadas como:

Gestión de centros situados en el ámbito rural. Miembros de los equipos directivos del consorcio podrán visitar y observar escuelas en Dinamarca y Eslovaquia.

Mejora de la competencia en lenguas extranjeras. Profesores de idiomas o DNLs de los centros podrán conocer cómo trabajan la metodología CLIL para abordar el bilingüismo en el aula en escuelas de Grecia, Italia y Eslovenia.

Integración de las nuevas tecnologías en el aula y la aplicación de la metodología STEAM. Profesorado de algunos de los centros visitarán escuelas destacadas en estos ámbitos en Finlandia y Austria.

Integración del alumnado refugiado. Ante la presencia del Centro de Refugiados en Sigüenza, un profesor del instituto de la localidad podrá visitar un centro especializado en la inclusión del alumnado refugiado en los Países Bajos. Los resultados esperados del proyecto son:

Mejorar la competencia en lenguas extranjeras del alumnado.

Mejorar la gestión de los centros en el aprovechamiento de recursos, en la relación con otras instituciones públicas y privadas del entorno.

Implantar metodologías activas efectivas en los centros. El resultado último se reduce a la mejora de la calidad educativa de las escuelas del consorcio, permitiendo una mayor matriculación de alumnado, el aumento de la estabilidad del profesorado que trabaja en los centros y una mejora en las opciones tanto laborales como educativas para el alumnado que titula en los centros.

A largo plazo se espera que este proyecto presente beneficios no sólo a la comunidad educativa de los centros del consorcio, sino que se puedan exportar al resto de escuelas dependientes de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara. Beneficios tales como la posibilidad de mejorar en diversos aspectos fundamentales en las escuelas: lenguas extranjeras, gestión, innovación educativa, etc. Calidad educativa, pero también de la difusión de un concepto de Europa ligado a los valores que la identifica, como son los derechos humanos, la democracia y la libertad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.