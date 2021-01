Reformas integrales. ¿Qué tener en cuenta antes de empezar?

La llegada del COVID-19 ha hecho que el sector de las reformas crezca como consecuencia del tiempo de confinamiento. Por ello, Reiteman Madrid, empresa de reformas integrales, da las claves a tener en cuenta antes de comenzar una reforma integral para garantizar los mejores resultados Para asegurar el éxito en una reforma integral, es necesario tener presente una serie de detalles antes de comenzar con las obras. Por más insignificante que parezca, hasta el más mínimo detalle podría cambiar por completo el transcurso de las obras. Es por eso “que lo más recomendable es siempre repasar cada uno de estos aspectos antes, durante e incluso, después de la reforma”, señala Reiteman Madrid.

Antes de empezar, ¿Qué hay que tener en cuenta?

Generalmente, realizar cambios drásticos en el día a día como realizar una reforma integral en la vivienda puede causar bastantes expectativas. Sin embargo, entre tanta prisa y sentimientos encontrados, es normal que quienes llevan a cabo este proceso dejen pasar desapercibidos algunos aspectos que detalla Reiteman Madrid a continuación:

Realizar una planificación

Las reformas integrales siempre requieren preparación y tiempo. Al igual que cualquier otra obra, una reforma integral no debe tomarse a la ligera cuando de tomar una decisión se trata. Cada apartado en una vivienda o local, debe estar pensado y planeado con paciencia.

Revisar detalles legales

En su gran mayoría, las reformas integrales requieren de actuaciones legales dado que las obras pueden afectar la estructura de la vivienda. Por tanto, es posible que los propietarios deban tramitar licencias y permisos en el Ayuntamiento correspondiente antes de comenzar con las obras. De no realizar estos procesos, se es vulnerable a multas o paros de obras.

Establecer un tope de presupuesto

El presupuesto es uno de los detalles más cruciales de una reforma. De no tenerse en cuenta ciertas cuestiones, es posible que el presupuesto de una reforma integral no funcione. No marcar un tope de presupuesto, podría significar sobrepasar el tope acarreando perdida de dinero y más tiempo.

¿Qué saber durante y después de una reformación integral?

Cuidar los detalles “es sumamente importante en las reformas integrales. Lo ideal es ser prevenido durante y después de la reforma”, señala Reiteman Madrid.

Estética no es siempre sinónimo de funcionalidad

Al comenzar con una reforma, es normal que cualquier propietario se imagine cuáles van a ser los resultados de su obra. Sin embargo, no todo puede ser estética, y menos querer que esta sobrepase la funcionalidad. “Realizar un equilibrio entre ambos aspectos es lo ideal, para obtener un excelente aspecto y funcionalidad del espacio”, recalca.

No es necesario acelerar los plazos de entrega

Para obtener resultados limpios adaptados al plan de la reforma, es necesario el factor tiempo. “La paciencia debe ser el mejor aliado de quien decide realizar una reforma integral en la vivienda. Adelantar las fechas de entrega podría entorpecer el proyecto y peor aún, obtener resultados equivocados”, finaliza Reiteman.

Reiteman Madrid es una empresa de reformas integrales que trabaja en toda la Comunidad de Madrid ofreciendo el servicio más completo a sus clientes garantizando el cuidado más atento y la mayor comodidad.