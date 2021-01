Revolución en la industria de la música: cómo visibilizarse y generar ingresos en la nueva era digital Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 08:03 h (CET) Avalado por su larga trayectoria en el negocio musical, el experto en estrategias digitales Dani Aragón ofrece durante cuatro días el evento gratuito online en vivo #ManagerConversion, en el que cuenta cómo vivir de la música como eManager, el perfil más demandado en la nueva realidad Gracias a las nuevas tecnologías, es el momento de la historia en el que más música se consume. Definitivamente Internet ha desplazado al tradicional modelo de la industria musical -basado en la venta de discos- para imponer unas nuevas reglas.

En este contexto tan competitivo, ¿puede un artista independiente sobresalir y visibilizarse? ¿Cómo monetizar su gran pasión -la música- y vivir de ella sin que tenga que tirar la toalla?

Según Dani Aragón, ahí entra en juego el papel del eManager: la evolución del mánager clásico, que se caracteriza por su dominio de las estrategias digitales y por su capacidad de generar nuevos ingresos gracias a ellas.

Dani Aragón ha sido subdirector de la emisora Los 40 Principales y ha colaborado con artistas como Jennifer Lopez, Ricky Martin, Justin Bieber, Antonio Orozco o Pablo Alborán, entre otros. Pero también es experto en estrategias digitales y uno de los mentores más reconocidos en este terreno en el mundo de habla hispana. Ahora, Aragón pone en marcha el evento online en vivo #ManagerConversion: una formación gratuita de cuatro días que arranca el 4 de febrero y que se dirige a Mánager, Músicos, Productores, DJ o simplemente personas interesadas en emprender en el mundo de la música.

En este entrenamiento, Dani Aragón profundiza en las bases para cubrir las necesidades de los artistas y grupos independientes en esta nueva era desde esta nueva profesión, el eManager. En él se dan respuesta entre otros a las siguientes cuestiones:

¿Por qué todos los artistas necesitan este nuevo perfil?

Cómo convertirse en eManager aunque no se tenga experiencia previa

Diversificación de los ingresos como eManager

El método para convertirse en eManager y generar ingresos en menos de 3 meses El evento #ManagerConversion analizará los casos de artistas que hace unos meses estaban sumidos en la crisis y con falta de expectativas y que, tras seguir los consejos de Dani, han multiplicado su visibilidad, han sido programados por festivales, han agotado localidades o incluso han sido fichados por multinacionales.

#ManagerConversion contará, además, con la participación de varios expertos: Juan Carlos Chaves, exmanager de Alejandro Sanz y Niña Pastori y exdirector de las cadenas musicales de Prisa Radio; Riki Rivera, guitarrista, compositor y productor musical (Malú, India Martínez); Ami Bondía, jefa de prensa de Alejandro Sanz; Juan Carlos Castro, speaker y transformador inspiracional; Carlos Jean, artista productor, DJ y emprendedor (Miguel Bosé, Enrique Bumbury); y Nacho Llantada, atleta, conferenciante, empresario y vocalista de la banda Los Claxons. Como guinda del pastel, todos los inscritos tendrán un regalo de bienvenida.

Un evento imprescindible que combina lo mejor del modelo tradicional y del modelo online para convertirse en un referente en esta nueva era de la música.

Hay quien dice que el negocio de la música no tiene futuro. Pero todo aquel que esté dispuesto a reinventarse puede demostrar que eso no es cierto. Al contrario: las herramientas digitales abren un territorio de posibilidades que antes solo estaban a disposición de muy pocos.

Más información: https://managerevolution.live/MANAGER-CONVERSION

