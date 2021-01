Allianz Partners se une al Comité de Emergencia como empresa colaboradora Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 07:02 h (CET) La compañía participará en las iniciativas coordinadas por el Comité de Emergencia para ofrecer una respuesta conjunta ante situaciones de crisis humanitaria La Covid19 no sólo ha afectado a la salud de cerca de 100 millones de personas en todo el mundo, sino que ha provocado situaciones límite en muchas familias españolas y de otros países que cuentan con muy pocos recursos como es el caso del campo de refugiados de los Rohingyas donde la distancia de seguridad no existe. Sin embargo, la pandemia de la Covid sólo es una de las muchas causas que provocan una emergencia humanitaria. Con el objetivo de aunar fuerzas y ofrecer una respuesta conjunta ante situaciones de extrema necesidad, 6 organizaciones sin ánimo de lucro (Acnur Comité Español, Acción Contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) crearon el Comité de Emergencia español.

Ahora, Allianz Partners, muy consciente de la acción del Comité de Emergencia y de la necesidad de colaboración entre el mayor número de entidades posibles, se suma a las iniciativas requeridas por la organización. La misión principal de esta colaboración es la de ofrecer una amplia cobertura y divulgación de los llamamientos que inicie el organismo para recaudar fondos frente a nuevas crisis humanitarias. Dicha sensibilización, responderá a un protocolo de actuación, ya establecido por el Comité de Emergencia, y que se extenderá a clientes, proveedores, ‘partners’ y empleados de Allianz Partners.

Borja Díaz, CEO de Allianz Partners ha destacado durante el acto de firma del convenio, la importancia de este acuerdo y señala que “la sensibilización de la Sociedad frente a situaciones de extrema necesidad, es una labor que todos podemos hacer. Allianz Partners es una empresa muy comprometida, que cree firmemente en mejorar la calidad de vida del mayor número de personas y colaborar con el Comité de Emergencia significa dar un paso más hacia nuestro compromiso con la Comunidad”.

A este encuentro, también ha acudido Javier Ruíz, CEO de World Visión España y Presidente del Comité de Emergencia, quien ha señalado que “ante una emergencia humanitaria es crucial contar con la implicación de entidades como Allianz Partners España, que siempre han apoyado estas causas y que cuenta con empleados comprometidos y solidarios que entienden la necesidad urgente de ayuda y que se vuelcan en situaciones donde las personas lo han perdido todo; seres queridos, su hogar y se encuentran en situaciones muy vulnerables en las que las donaciones para financiar las intervenciones de las ONG del Comité de Emergencia son vitales”.

Entre las empresas colaboradoras con el Comité de Emergencia se encuentran Atresmedia, Carat, Mediaset, Prisa, Mi grano de arena, Trescom o Atrevia, entidades a las que se suma ahora Allianz Partners para servir de altavoz a los llamamientos coordinados por el organismo y que sirvan para abordar globalmente las necesidades más urgentes que aparecen en una emergencia humanitaria como pueden ser ofrecer refugio, seguridad, atención médica, agua, saneamiento e higiene, protección humanitaria e infantil, o apoyo psicosocial.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

