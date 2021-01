Cytotec explica ¿Qué es exactamente la píldora abortiva? Comunicae

martes, 26 de enero de 2021, 17:10 h (CET) Aunque "píldora abortiva" es el nombre popular que se le da a este procedimiento en una clínica de aborto, no es sólo una píldora y no es tan simple como muchas personas creen. Elegir tener cualquier tipo de aborto es una decisión médica seria. Cada vez que toma pastillas que producen un cambio significativo en su cuerpo, existen posibles efectos secundarios y consecuencias. Entonces, ¿qué es exactamente el método de la píldora abortiva y es adecuado para cualquiera? La píldora abortiva

Hay dos tipos de aborto, médico y quirúrgico. El método de la píldora abortiva se conoce como aborto con medicamentos (Cytotec Lima). Otro término para ello es RU 486. Hay restricciones de tiempo para que se lleve a cabo el procedimiento. Por lo general, solo las mujeres con menos de 10 semanas de embarazo son elegibles.

Como se dijo anteriormente, el método de la píldora abortiva no es solo uno y listo. Es un proceso de dos pasos que comienza con una visita a la clínica. Antes de poder abortar, debe realizarse una ecografía. El ultrasonido le dice qué tan avanzado está su embarazo y si su embarazo es viable. Conocer la viabilidad (se detecta un latido del corazón para indicar que el feto está creciendo) es esencial en caso de que haya tenido un aborto espontáneo temprano. Toda esta información es crucial para determinar si puede tener un aborto médico o quirúrgico.

¿Cómo funciona?

Una vez que se haya realizado una ecografía y haya determinado que su embarazo es de menos de 10 semanas, puede comenzar el procedimiento de aborto. Se le da la primera pastilla en la clínica. Este medicamento se llama mifepristona (Mifeprex®). El fármaco bloquea la producción de la hormona progesterona. La progesterona se conoce como la "hormona del embarazo". Ayuda a que el óvulo fertilizado se implante en la pared de su útero. La mifepristona o (Misoprostol) hace que el revestimiento del útero se adelgace y evita que el feto permanezca implantado. Se le administra el segundo medicamento, Misoprostol, para que lo tome en casa. Este medicamento provoca calambres para expulsar al feto de su cuerpo.

Riesgos y efectos secundarios de la píldora abortiva

Debido a que existen riesgos con cualquier aborto, es vital estar bajo la supervisión de un médico. Hágase algunas preguntas. ¿Este médico está familiarizado con el historial médico? ¿Se sabe quienes son y sus calificaciones? ¿Quién le cuida si algo sale mal?

Riesgos

Los riesgos potenciales del método de la píldora abortiva incluyen calambres abdominales severos y posible dolor de espalda. Además, puede esperar un sangrado abundante con coágulos de sangre a medida que pasa el feto. También existe la preocupación de la fiebre, que podría indicar una infección pélvica. Ocasionalmente, su aborto con medicamentos es incompleto y tendrá que regresar para finalizar el procedimiento. Es ilegal comprar RU 486 en línea, por lo que es necesario visitar a un médico o clínica especializada en abortos. Si tiene un DIU, toma un anticoagulante, tiene ciertas afecciones médicas como enfermedad renal o convulsiones no controladas, no se someta a un aborto con medicamentos.

Otros efectos secundarios

Un aborto con Misoprostol tiene efectos secundarios tanto emocionales como físicos. A menudo, las mujeres informan sentimientos de culpa, vergüenza y tristeza después de un aborto. Algunas mujeres se deprimen y comienzan a automedicarse con drogas o alcohol. Muchas mujeres internalizan sus sentimientos sobre el aborto y no hablan con otras personas al respecto. Los sentimientos posteriores al aborto pueden durar toda la vida en algunos casos. Es importante contar con asesoramiento para superar sus emociones.

