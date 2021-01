viacash llega a España para ofrecer servicio de retirada y depósito de efectivo en 3.000 comercios retail Comunicae

martes, 26 de enero de 2021, 16:23 h (CET) Con sede en Berlín y más de 20.000 tiendas en 6 países, viacash es la red independiente de la banca más grande de Europa. Permite retirar e ingresar efectivo con las apps de banca móvil en la caja de comercios locales y surge como respuesta ante el cierre de oficinas bancarias y cajeros. La empresa entra en el mercado español mediante acuerdos con el Grupo Bon Preu y CSQ Non Stop Shops que ofrecerán el servicio en supermercados Bonpreu, hipermercados Esclat y puntos de venta asociados a CSQ Non Stop Shops La empresa alemana viafintech aterriza en España para que los bancos ofrezcan a sus clientes la posibilidad de retirar e ingresar efectivo a través de la app móvil de su propio banco en comercios de la red viacash.

viafintech representa la mayor infraestructura de gestión y pagos en efectivo independiente de la banca en Europa, con más de 20.000 tiendas minoristas asociadas. Su producto viacash (conocido en Alemania como Barzahlen/viacash) permite a los clientes realizar sus trámites financieros más básicos en el supermercado, de una manera cómoda, rápida e integrada en la compra de su rutina diaria.

El principal servicio de viafintech es la retirada y depósito de efectivo en las cajas de supermercados y otras tiendas utilizando un código de barras y a través de la banca móvil. Esta solución es la alternativa del siglo XXI a los cajeros y oficinas que, en España, han ido desapareciendo dramáticamente a lo largo de la última década. Otros servicios de la compañía incluyen el pago en efectivo de facturas y deudas con proveedores de servicios (telecomunicaciones, electricidad, seguros, agua e incluso alquileres) y el pago de compras en comercios electrónicos con efectivo en tiendas físicas. El proceso en tienda es siempre el mismo independiente del servicio: se escanea el código de barras recibido por app, email, correo ordinario o SMS, y se finaliza la transacción en efectivo. La confirmación de cada operación se recibe de inmediato.

La compañía entra al mercado español mediante un acuerdo con el Grupo Bon Preu y CSQ Non Stop Shops. Este acuerdo dará acceso al servicio a 3.000 puntos de venta en el país. Bon Preu, cadena líder regional, ofrecerá la retirada y depósito de efectivo en los supermercados Bonpreu y los hipermercados Esclat a partir de esta semana. En febrero, el servicio estará también disponible en cientos de municipios españoles en los puntos de venta asociados a CSQ, entre los que se encuentran supermercados, pequeños comercios, gasolineras y quioscos.

“Fieles a nuestra misión de ofrecer a las personas servicios y productos del día a día, añadimos la retirada e ingreso de efectivo a nuestro abanico de servicios como un plus que esperamos valoren positivamente todos aquellos que lo utilicen”, afirma Pere Anglada i Dordal, Director Financiero de Grupo Bon Preu.

En un mundo cada vez más digitalizado, el acceso al efectivo se complica debido a los constantes cierres de oficinas bancarias y cajeros automáticos. Según un estudio del Banco Central Europeo publicado en diciembre, España lidera el uso del efectivo para pagar en la UE y el 83% de los pagos en el país en 2019 se hicieron en metálico. La pandemia ha reducido notablemente el porcentaje de operaciones con billetes y monedas, pero desde el Banco Central Europeo ya se está impulsando la iniciativa “Cash 2030 Strategy” para garantizar su aceptación y la inclusión financiera.

“El efectivo sigue y seguirá siendo un medio de pago muy utilizado, sobre todo por los más desfavorecidos, que cuentan con menos acceso a servicios financieros digitales. Con el ritmo actual de cierre de oficinas y cajeros, viacash se presenta como la respuesta que facilita el acceso al efectivo de forma más eficiente y a menor coste. El que quiera utilizarlo, cuenta con una solución cómoda y digital – llevamos el efectivo al móvil, al igual que Apple o Samsung Pay llevan los pagos al móvil. Garantizar la inclusión financiera en la era digital es clave para nosotros”, explica Pedro Borges, VP Iberia & Latam de viafintech.

Con un servicio basado en el principio de compartir recursos, viacash opera como marca blanca y estará disponible para que cualquier banco pueda integrar la funcionalidad en su propia app de banca móvil, permitiendo a sus usuarios acceder a un servicio cómodo, práctico y muy fácil de usar.

“La evolución de los servicios financieros pasa necesariamente por su descentralización. La tecnología ha permitido que cada persona lleve una oficina bancaria en su smartphone. Pero el efectivo no puede quedarse atrás en esta evolución y enfoques como el de viacash así lo entienden. Estamos encantados de acompañar a viafintech en este proyecto tan innovador”, expone Alberto Miguel Aliaga, CEO de CSQ Non Stop Shops.

Cualquier cadena puede ofrecer viacash para añadir valor a los servicios en tienda y atraer más clientes. El punto de venta se convierte en un lugar innovador, que permite realizar varios trámites con un único desplazamiento, algo clave en tiempos de pandemia.

“viacash llega a España con una solución para todas las partes en el momento adecuado: garantiza el acceso a efectivo para personas y sectores que lo necesitan, facilita una banca más digital y eficiente con el efectivo externalizado y refuerza la importancia del comercio local para sus clientes”, comenta Sergio Kvaternik, Director General España de viafintech.

En los próximos meses, viafintech seguirá ampliando su presencia en España a través de más acuerdos, tanto en retail como en banca y otros servicios. El objetivo es repetir el éxito de Alemania, Austria, Suiza, Italia y Grecia donde millones de usuarios ya se benefician de la comodidad de los servicios de la fintech. A lo largo del 2021, más países europeos se sumarán a la red de viafintech.

