Adecco busca 50 operarios/as cárnicos para dos importantes empresas alimentarias, en Tarancón Comunicae

martes, 26 de enero de 2021, 15:31 h (CET) Se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que busquen un nuevo comienzo laboral ya que no se requiere experiencia previa para optar al puesto Dos importantes empresas del sector alimentario ubicadas en la zona de Tarancón (Cuenca) buscan en total a 50 operarios/as cárnicos para trabajar en sus instalaciones.

El proceso de selección y contratación de las 50 incorporaciones previstas estará capitaneado por Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, que se encargará de cubrir las vacantes. Se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que busquen un nuevo comienzo laboral o un primer empleo ya que no se requiere experiencia previa para optar al puesto.

Para acceder a la oferta es imprescindible tener total disponibilidad y flexibilidad horaria, así como la posibilidad de trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde. Se valorarán las personas entusiastas y con ganas de aprender y trabajar.

Los perfiles seleccionados contarán con unos días de formación inicial que le permitirán conocer mejor las empresas y las funciones del puesto a desempeñar, estando en todo momento acompañado por un responsable.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://4dec.co/24X85?id_origen=

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2019 han facturado 1.163 millones de euros. Llevan 38 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevan 7 años consecutivos en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work, siendo la única empresa de RRHH en el último ranking del 2019. Las cifras hablan: en el último año han empleado a casi 129.000 personas en nuestro país; han contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 56.000 alumnos.

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten 8 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visita su página web www.adecco.es

