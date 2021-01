BITINKA desmiente la información publicada recientemente en medios sectoriales

Bitinka es una de las plataformas con la mayor variedad de pares Fiat, diversidad de herramientas avanzadas para intercambiar bitcoins, criptomonedas y tokens digitales del mundo, que posibilita la compraventa de criptomonedas con monedas locales de forma fácil, rápida y segura En relación con la noticia publicada por un reconocido periódico digital especializado en tecnologías Bitcoin, blockchains y criptomonedas el pasado 21 de enero 2021 cuyo titular es :“Desaparecido CEO de Bitinkainvierte millones en una supuesta fintech en España”, la dirección de la BITINKA manifiesta lo siguiente:

"La información recogida en la citada noticia no es cierta. Blockzy Technologies no ha sido demandada en Argentina, ni en ningún otro país del mundo. Por otra parte, el CEO de BITINKA, no está ni se encuentra desaparecido. De hecho, recientemente ha realizado una ampliación de capital en su plataforma de remesas, empresa fundada en 2017, con sede social en Barcelona y de la que es socio y administrador, según obra en el Registro Mercantil de Barcelona. Dicha plataforma de remesas no tiene absolutamente nada que ver con BITINKA. Su creación es posterior a la de plataforma de Exchange (BITINKA) y su objeto social totalmente diferente", afirman desde la empresa.

En cuanto al contenido de la noticia que, expresamente, hace referencia a una demanda interpuesta desde Argentina y “quejas de usuarios de BITINKA quienes llevan años esperando por la liberación de sus fondos”. Desde la empresa informan que "la demanda fue interpuesta contra un procesador de pagos legal de la región, que trabajaba para BITINKA y que, ante las peticiones de los usuarios de convertir sus beneficios, esta siempre ha sido consecuente con los términos y condiciones de operación de la plataforma de cambio advirtiéndoles a sus operadores que, tras una auditoría de software, encontraron un error de configuración en sus APIs que ocasionó la creación de una serie de órdenes de precios fuera de rango de mercado. Este hecho generó inconsistencia en sus balances y la compañía se vio obligada a suspender tanto sus servicios de Bróker y Exchange, como las cuentas de los operadores afectados. Error que se comunicó en todo momento, advirtiéndose de la no posibilidad de canje de las operaciones. Las cuentas se restablecieron a su estado real, no pudiendo los usuarios reclamar esa parte de intangibles porque nunca fueron de su propiedad. Se trató, pues, de un ataque de usuarios maliciosos que explotaron los errores en las APIs".

En cuanto al último párrafo de la información recogida en la publicación recoge explícitamente “una investigación de este periódico reveló que Bitinka enfrentó problemas económicos en el 2019 que derivaron en retrasos en el pago de personas y salida de su talento humano”, respecto a esta cuestión la dirección de BITINKA confirma "que nunca tuvo contratado personal para el desarrollo del software de su plataforma porque lo tenía subcontratado en régimen de Outsourcing con una tercera empresa, por lo que es rotundamente falso que BITINKA tuviera problemas económicos y despidiese a sus desarrolladores".

Por todo lo anterior, "solicitamos al portal Criptonoticias una rectificación de la citada publicación, convenientemente identificada al inicio del presente desmentido, haciéndolo público en su web. Advirtiendo, por un lado, que Blockzy Technologies no tiene nada que ver con BITINKA, y que nunca ha sido denunciada en Argentina ni en parte alguna del mundo, reportando todo el prejuicio que esta información está ocasionando en la sociedad; y, por otro, que el CEO de BITINKA está desarrollando la actividad de su plataforma de remesas en España tal y como recoge la publicación especializada en criptomonedas y las fuentes oficiales a la que alude".

