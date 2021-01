Llaollao finalizó 2020 con un crecimiento de puntos de venta de casi un 10% en todo el mundo La compañía, que sumó 50 inauguraciones el pasado año, continúa con su ambicioso plan de expansión reforzando su presencia en el territorio nacional Redacción Siglo XXI

martes, 26 de enero de 2021, 13:13 h (CET) Con 2021 comenzando, la franquicia líder en yogurt helado sigue inmersa en un ambicioso proyecto de expansión con el que, pese al coronavirus, logró llegar a las 50 aperturas el pasado año, creciendo casi un 10% su presencia a nivel global. Tal como comunicó recientemente llaollao™, la fortaleza de la marca, que lleva 11 años abriendo puntos de venta alrededor de todo el mundo, ha sido determinante para ello:



“Siguen siendo meses muy duros, pero, la fidelidad de nuestros clientes nos ha dado toda la fuerza y el empuje para ser determinados y continuar trabajando intensamente con el fin de que, cuando todo esto pase, nuestros consumidores puedan encontrarnos más cerca que nunca. Esto se consigue ubicándonos cada vez en más ciudades, y en los mejores centros comerciales y calles de mayor tránsito para nuestros consumidores”, declara Pedro Espinosa, CEO de llaollao™.



La marca sigue apostando por su crecimiento a través de franquicias, pero está otorgando un gran peso a la apertura de tiendas propias. De hecho, el nuevo espacio que acaba de abrir en el Centro Comercial de Artea (Bilbao), forma parte de la red de locales gestionados directamente desde la central. Su intención es que un 30% de la totalidad de puntos de venta de llaollao™ en España, sean propios.

“Hace apenas un mes conseguimos estar presentes en las tres provincias del País Vasco con la apertura de nuestro tercer punto de venta en la Comunidad, ubicado en San Sebastián (CC Garbera), y de nuevo anunciamos una más, en este caso en Bizcaia. Estamos muy contentos porque la marca es cada vez más apreciada en el País Vasco y en general en el norte de España, donde estamos apostando firmemente por crecer”, comenta Pedro Espinosa.



Por otra parte, llaollao™ ha comunicado un nuevo punto de venta en The Outlet Stores, situado en Alicante. Se trata de una tienda perteneciente a un franquiciado que ha comenzado a desarrollar su proyecto en la marca el pasado año, y que ya ha abierto tres franquicias con llaollao™.



“La Covid nos ha puesto a prueba, pero, hemos de decir que, como marca, nos hemos sentido muy satisfechos ya que hemos comprobado que, pese a las circunstancias, contamos con nuevos franquiciados que, con su entusiasmo y compromiso, han confiado en llaollao™ y no han dudado en apostar por nosotros, abriendo sus primeros puntos de venta a nuestro lado”, concluye Espinosa. Este año el grupo murciano seguirá apostando por seguir creciendo dentro, y fuera de España, pero también otorgará un gran peso a desarrollar acciones enmarcadas dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.



Será a través de su iniciativa "Vida Sanum, un compromiso llaollao™", mediante el que dará voz a proyectos enfocados a cuidar el medioambiente, reforzar la sostenibilidad de las prácticas llevadas a cabo en la compañía o enfatizar valores como vida y alimentación saludable, el deporte, el esfuerzo, la superación o el emprendimiento.

