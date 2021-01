CAR Wrapping: el secreto de Tesla, según Real TraininK Comunicae

martes, 26 de enero de 2021, 11:18 h (CET) El wrapping es una técnica de vinilado de vehículos, los expertos aseguran que su demanda no para de crecer, los consumidores cada vez y buscan productos más personalizados que se adapten a sus preferencias ¿Qué es el CAR Wrapping? Tesla aumenta sus beneficios con este sistema.

La marca más destacada del mercado en coches eléctricos, Tesla, ha incorporado la técnica wrapping para personalizar los coches de su marca, como estrategia para aumentar sus ventas. aprovechando esta nueva tendencia y creando un nuevo modelo de negocio.

Las ventajas del CAR Wrapping

Con el Wrapping 3M para coche, no es necesario arreglar todo el coche por un desperfecto. Es más económico que pintar el coche, ofrece una alta protección de la pintura original lo que revaloriza el coche a la hora de venderlo, además, se pueden escoger entre una infinidad de acabados para el vehículo, con una amplia gama de colores y texturas, además que su aplicación en muy rápida y con más 7 años de garantía.

¿Qué se puede personalizar con CAR Wrapping?

Existe una amplia gama de opciones que van desde los acabados mate y metalizados, algo que no suelen ofrecer las marcas en su paleta de colores . Aunque como en el caso de Tesla, se empiezan a ver algunos modelos utilizando estas técnicas de personalización.

Existen desde acabados clásicos con en brillo que dan un acabado igual a la pintura, una gran alternativa a la pintura. Además de otras líneas mucho más creativas, se pueden usar los vinilos texturizados para dar la apariencia de un fórmula uno, con la fibra de carbono o texturas de espejo para apariencias más futuristas.

El vinilo 3m para coche, además, no incumplen la normativas de la ITV y permite hacer transformaciones completas de toda la carrocería, con diferentes detalles, que van desde los espejos al tintado de las lunas, faldones, marcos de puertas o los propios acabados interiores, donde la imaginación del cliente es el límite.

El vinilo impreso para la empresa

Otra de las grandes ventajas es el vinilo impreso que se presenta en diversas formas, liso o perforado, utilizado en su aplicación en carrocerías o ventanas, algo que es fácil de ver en las flotas de autobuses de la mayoría de las grandes ciudades, pero que está ganando fuerza frente al vinilo de corte tradicional, pues permite imprimir cualquier tipo de imagen.

¿Qué es importante saber del CAR Wrapping?

La empresa Real TraininK ofrece un curso de cinco clases completamente gratuito de la mano de Max experto en CAR Wrapping y técnico de la marca 3M, donde mostrarán diversas aplicaciones. También muestran cómo este puede ser un interesante modelo de negocio.

