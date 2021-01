Productos ideales para la nieve de firmas expertas en el cuidado de la piel, como Medik8 Comunicae

martes, 26 de enero de 2021, 10:46 h (CET) Arranca la temporada de sky. ¿Qué productos son los ideales para que la piel sobreviva a las temperaturas extremas? Arranca la época de de esquí y, aunque las diversas medidas para tratar la situación de la pandemia impiden en muchas ocasiones poder disfrutar la temporada como en años previos, hay ciertos momentos en los que los amantes del deporte blanco consiguen cumplir su deseo y deslizarse por las colinas de estaciones como Baqueira Beret o Formigal.



Si bien el ánimo crece con esta actividad, la piel tiembla de miedo cuando se expone ante la bajada de temperaturas que supone la nieve. "Esta bajada supone un desequilibrio en la barrera hidrolipídica de la piel, que se ve comprometida y altera los niveles de hidratación de la piel, produciendo síntomas por todos conocidos como la tirantez facial o la sensación de labios pelados", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



¿Qué llevar en el neceser para evitar o contrarrestar estos efectos? Una serie de productos esenciales que aseguran una hidratación completa y continuada, así como una correcta protección solar.



Labios ultra hidratados

El concepto de producto reparador puede llevar al concepto erróneo de que solo sirven para arreglar un mal ya producido. Ahora bien, todo lo contrario: son los aliados perfectos para prevenir la sensibilidad o rojez de la piel, la resequedad, etc. Como comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Desde los complejos termales reparadores a las ceramidas, responsables de perfeccionar la función barrera del tejido para retener la humedad en él, pasando por los omegas", Todos ellos son ingredientes a tener en cuenta en la lista de esencial a la hora de comprar los productos que han de acompañarnos en jornadas de esquí.



Uno de los aspectos más demandados son los bálsamos que eviten esa sensación de tirantez, de labio con la piel pelada o incluso con heridas.

Perfecting Lip Balm de Omorovicza es un bálsamo que destaca por su complejo Healing Concentrate, único en la firma, cargado de minerales que devuelven a la piel toda su salud, dejando una sensación completa de labios sanos y llenos de hidratación. Consigue el objetivo, también, con esferas de ácido hialurónico y ceramidas que retexturizan la matriz de la barrera de la piel. Perfecting Lip Balm de Omorovicza, de venta en Pure Niche Lab. 42€



El poder de una buena hidratante

Estos ingredientes han de estar presentes en los productos hidratantes que se utilicen. "Por ejemplo, es importante aportar vitamina F a la piel, compuesta de Omegas 3, 6 y 9, ácidos grasos esenciales que aportarán esa sensación de confortabilidad y de nutrición exhaustiva", explica la experta de Perricone MD. Del mismo modo, serán esenciales las fórmulas con un buen filtro solar. La nieve tiene la virtud o el defecto de reflejar los rayos del sol, por lo que la incidencia sobre la piel se incrementa, de ahí que sea común quemarse cuando alguien practica este tipo de deportes.

Una forma práctica y rápida de mantener la piel protegida es con una hidratante completa que se acompañe de un buen filtro Solar. Advanced Day Total Protect de Medik8 protege con filtros solares de alta calidad del grado 30. Aporta antioxidantes, "Esenciales en esa protección de la piel, ya que ayudarán al filtro solar en la protección de la piel, evitando que se desencadenen radicales libres que puedan producir cascadas de envejecimiento y deterioro de la piel", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Estos antioxidantes son el extracto de Moringa y el Cacao Teobroma, dos compuestos de origen vegetal con alto poder protector. Advanced Day Total Protect. Disponible en Medik8.es. 72€



Una apuesta segura es, además de proteger por la mañana, tratar intensivamente por la noche con cremas ad hoc que tengan un alto poder regenerador. Las cremas de noche suelen ir más cargada de principios para aprovechar el ritmo circadiano natural de la piel, acelerando así esa reparación nocturna. Esta hidratante de noche puede incluso usarse como una mascarilla. En su fórmula destacan el Acil Glutatión, un maestro antioxidante formado por 3 aminoácidos. Es el principal antioxidante del cuerpo y ayuda a reducir la apariencia de arrugas profundas y pliegues al proteger y reponer la piel comprometida o frágil. Se completa, además, con un compuesto de vitamina F que repone el tejido de ácidos grasos. Intensive Overnight Moisturizer. Disponible en Perriconemd.es. 165€



Un extra con sueros

La diferencia entre un suero y una crema está en que el primero suele llevar más carga de principio, mientras que la segunda asegura una hidratación completa, más allá de que pueda llevar principios incluidos también en un suero. "Puesto que el suero lleva más cantidad de ciertos ingredientes, suele estar focalizado en resolver preocupaciones concretas. En este caso, las dos principales preocupaciones posibles son el aporte de antioxidantes y de lípidos para que la piel esté fuerte ante el estrés que supone la exposición al frío", comenta Diana Navarro, directora técnica de Boutijour.

Estos dos sueros son grandes opciones para cubrir o terminar de perfeccionar una rutina snow-proof. Snow Lotus Lifting Serum (90€ en smthebeauty.com) es una bomba de antioxidantes a partir de loto de nieve, extracto de camilia -rica en catequinas y vitamina C- o semillas de cebada, entre otros; Por su parte, Revitalising Face Oil de Aromatherapy Associates aporta flexibilidad e hidratación gracias grandes aceites esenciales como son el de jojoba, rosa o geranio. (64€ en Purenichelab.com)

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.