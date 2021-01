La importancia del Cytotec como tratamiento gástrico Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 16:55 h (CET) Es un medicamento que fue desarrollado para regular la acidez gástrica, y se utiliza como protector ante la gastritis para las personas que toman analgésicos por alguna enfermedad crónica El Misoprostol (Cytotec). fue patentado por el Laboratorios GD Searle & Company (Pfizer) en el año 1985. para tratar los pacientes que sufren problemas de Gastritis y/o Ulceras. El componente activo del Cytotec, impide la producción de ácido gástrico, aportando así protección a la mucosa estomacal. Desde la época de los años 80, inclusive hasta la actualidad, la popularidad de este medicamento, fue abismal pero no, por su efecto indicado por los Laboratorios que lo crearon, al contrario, las formulas solicitadas para tratamiento Gástrico, disminuyeron, pero en el área de Ginecología su auge se consideró innovador debido a ciertos efectos secundarios destacado entre sus contraindicaciones. Se ha reportaba que las pastillas Cytotec, provocaban la ruptura del útero (Desgarre) si se administra antes de los tres meses de Embarazo ocasionaba un Aborto muy similar al Aborto Espontaneo. debido a que provoca contracción uterina, comenzó a utilizarse sólo en entornos hospitalarios calificados. durante los años 1987, sucedió que, muchos farmacéuticos de toda sur américa, en el afán de brindar solución al problema de Atraso Menstrual en lima y valiéndose de las contraindicaciones de este medicamento que surgió como una opción diferente y barata. que es más efectiva y segura para “Inducir la Menstruación “, “Inducir Partos” y “provocar Abortos”. fue así que como a utilizarse más en la Ginecología.

Que es el Cytotec(Misoprostol)

Es un medicamento que fue desarrollado para regular la acidez gástrica, y se utiliza como protector ante la gastritis para las personas que toman analgésicos por alguna enfermedad crónica. Uno de los efectos secundarios que tiene esta droga es que en las mujeres produce contracciones uterinas. Así se descubrió que su uso es muy útil y efectivo para interrumpir un embarazo.

Además de su uso contra la gastritis, uno de los efectos secundarios por su función fuera del prospecto, lo que se llama off-label. No está dentro del prospecto, pero se puede utilizar, es que produce contracciones uterinas. Sin embargo, la droga también sirve para frenar la hemorragia uterina o para las mujeres que perdieron un embarazo y tienen que expulsar todo el tejido del endometrio (recubre la parte interior del útero).

Características de las pastillas Cytotec

La presentación de los laboratorios de Pfizer es bastante particular, por lo que es difícil confundirla con algunas presentaciones de otros laboratorios, características del medicamento para facilitar su identificación:

- La paleta de colores que utilizan los laboratorios Pfizer para sus cajas varían entre colores blancos, azules en diferentes tonalidades y un rosa o magenta y representan los que contienen cada una de las pastillas.

- El color azul oscuro viene en la parte superior de la caja donde colocan el nombre del dentro de un círculo en color blanco y debajo de esta colocan una línea con un azul mucho más claro.

- Tiene una presentación particular. En relación con lo anterior, estas son de un color metálico bastante fuerte con una línea que pasa por todo el medio de las pastillas, en la parte trasera de esta contiene el nombre del medicamento: Cytotec (misoprostol) junto con el laboratorio, su fecha de vencimiento y el lote asignado a la caja en particular.

- Las pastillas son de forma hexagonal, es decir, que contienen seis lados. Otra particularidad, es que en una de sus caras contiene un en números pequeños. En conclusión, estas son los detalles físicos que caracterizan la presentación de Cytotec original de laboratorios Pfizer.

Restricciones de uso de Cytotec

- Embarazo: misoprostol está contraindicado en mujeres embarazadas debido a que induce contracciones uterinas y está asociado con el aborto, nacimientos prematuros, muerte fetal y defectos de nacimiento).

- Lactancia: misoprostol es rápidamente metabolizado en la madre a misoprostol ácido, el cual es biológicamente activo y es excretado en la leche materna. Misoprostol no debe ser administrado a madres en etapa de lactancia, debido a que la excreción del misoprostol ácido podría ocasionar efectos indeseables como diarrea en infantes que estén recibiendo lactancia materna.

Que hace el Misoprostol

Algunas de las funciones más importantes del misoprostol son el desarrollo y el mantenimiento de la mucosa gástrica y la producción de ácido gástrico. El misoprostol afecta a las células parietales que recubren internamente el estómago, ayudando a inhibir la producción excesiva de ácido gástrico. Por ello, se recomienda para la prevención de úlceras y lesiones gastrointestinales. otros efectos, inducción del parto y el proceso abortivo ya que También actúa sobre el tejido liso del cual está conformado el útero.

En general, las funciones del Misoprostol son:

- Tratar úlceras provocadas por el consumo

- Prevenir la aparición de úlceras

- Tratar lesiones hemorrágicas

- Tratar algunas lesiones gástricas

- Tratar erosiones en las paredes

- Aminorar las complicaciones gástricas

- Tratar úlceras no relacionadas

- Tratar lesiones gástricas no relacionadas

- Evitar el rechazo en trasplantes de riñón

- Inducir el parto en embarazos a término

- Producir contracciones uterinas

- Propiciar el borramiento cervical

- Dilatar el cuello uterino

- Provocar el aborto

- Completar un aborto

Cytotec como abortivo

El Misoprostol lima provoca la maduración del cuello uterino, lo que hace que este se agrande y dilate. Se producen contracciones en las paredes uterinas que causa cólicos muy fuertes en la paciente y sangrado. De esta manera es como se elimina el tejido gestacional en forma de coágulos bastante grandes. El sangrado y expulsión de coágulos continúa entre cuatro y seis horas después de la administración del Misoprostol, pero los cólicos pueden durar uno o dos días y los manchados de sangre continuar varias semanas.

Cytotec: usos en ginecología

Cytotec lima inicialmente fue indicado para prevenir y tratar úlceras gástricas y duodenales, sin embargo, actualmente ha adquirido un destacado uso en la ginecología ya que esta especialidad se encarga de tratar lo relacionado con el sistema reproductor femenino, se utiliza para lo siguiente:

- Evacuación uterina en caso de que haya muerte fetal

- Tratamiento de abortos retenidos o incompletos

- Inducir el trabajo de parto

- Interrupción precoz del embarazo

- Hemorragia postparto

Indicaciones terapéuticas

Misoprostol está indicado para coadministración con medicamentos anti-inflamatorios no esteroides (AINEs) para el tratamiento y prevención de úlceras gástricas y duodenales, lesiones hemorrágicas y erosiones inducidas por AINEs. Tratamiento de úlceras gástricas y duodenales activas. Tratamiento de gastroduodenitis erosiva asociada con enfermedad de úlcera péptica.

Efectos secundarios

Entre los principales efectos secundarios causados por Misoprostol a citar:

- Diarrea

- Estreñimiento

- Mareos o vertigo

- Jaquecas

- Dificultades para la digestión

- Gases

- Antojo de náuseas y vómitos

- Alergias o hipersensibilidades

- Rashes

- Aborto espontáneo.

Método de uso del Cytotec

Para el tratamiento de úlceras en el estómago y el duodeno, por lo general la dosis diaria es de 4 comprimidos que se administran en 2 o 4. tomados durante todo el día, o según la indicación médica. Para el tratamiento preventivo de las úlceras, con el uso de Misoprostol por lo general la dosis recomendada es de 1 a 2 comprimidos, que se pueden administrar una o dos veces al día. Los comprimidos de Misoprostol deben tragarse enteros, junto con un vaso de agua y alimentos

Composición química del Cytotec

El principio activo es misoprostol. Cada comprimido contiene 200 microgramos de misoprostol. - Los demás componentes son:

- Hipromelosa

- Celulosa microcristalina

- Carboximetilalmidón sódico (tipo A) (almidón de patata)

- Aceite de ricino hidrogenado

- Aceite de Ricino

Interacciones medicamentosas y de otro género

Los estudios de interacciones con misoprostol y diversos AINEs no mostraron un efecto clínicamente significativo en la cinética del ibuprofeno, diclofenaco, pirexia, ácido acetilsalicílico, naproxeno e indometacina. Misoprostol no interfiere con los efectos benéficos de los AINEs sobre los signos y síntomas de la artritis reumatoide y de la osteoartritis.

Síntomas de la sobredosificación o ingesta accidental

Signos y síntomas de sobredosis, la dosis tóxica de misoprostol en humanos no ha sido determinada. Los signos clínicos que pueden asociarse a una sobredosis son:

- Sedación

- Temblor

- Convulsiones

- Dispepsia

- Dolor Abdominal

- Diarrea

- Fiebre

- Palpitaciones

- Hipotensión o Bradicardia

Tratamiento de la sobredosis

Debido a que el misoprostol es metabolizado como un ácido graso, no es probable que la diálisis sea un tratamiento adecuado en sobredosis. En caso de sobredosis, deben adoptarse las medidas estándares de soporte conforme éstas se requieran.

