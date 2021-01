Yamnaya, el ecommerce español del cannabis legal, cierra su 2ª ronda de financiación por valor de 350.000€ Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 14:55 h (CET) Lanzado el pasado mes de julio, el marketplace digital para productos derivados del CBD legal de la compañía Budders prevé superar los 40 millones de euros de facturación en 2024 Yamnaya, plataforma de ecommerce líder del CBD en España, acaba de cerrar su segunda ronda de financiación por un valor de 350.000€. Lanzado el pasado mes de julio, esta tienda online para productos derivados del CBD legal de la compañía Budders prevé superar los 40 millones de euros de facturación en 2024.

Yamnaya trabaja con los más altos estándares de conformidad con los marcos legales en una industria que cada vez atrae más consumidores fuera y dentro de el país, poniendo en valor las propiedades beneficiosas del cannabis regulado, así como cambiando la forma en que se percibe la planta y apostando por su impacto positivo en la sociedad. Además, desde Yamnaya buscan romper barreras y prejuicios sobre el uso de esta planta con miles de años de antigüedad.

Para Miguel Martín, CEO de Yamnaya, “lo que resulta más atractivo de nuestro modelo de negocio a los inversores es que estamos replicando un modelo de éxito contrastado en un industria incipiente, además de que tenemos un capital humano excepcional. Somos un equipo muy equilibrado con un amplio conocimiento y experiencia en el sector y con un dinámica de trabajo que les aporta confianza y seguridad en lo que hacemos”.

Cimentado en un exhaustivo análisis del mercado homólogo americano, donde la industria del cannabis legal lleva creciendo de manera estable más de 30 años, Yamnaya tiene como objetivo, a medio y corto plazo, expandirse en los mercados vecinos: Italia Austria, Alemania, Suiza, Portugal e Israel en un plazo de cuatro años. De hecho, su capacidad logística les permite la entrega dentro del territorio nacional en 24/48 horas y al resto de los países de Europa en tan solo 72h.

Un mercado en pleno auge

En enero de 2019 la Comisión Europea designó al cannabis y sus derivados como nuevos alimentos. Pero eso no es todo. La ONU reconoció el pasado 2 de diciembre las propiedades medicinales del cannabis en una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes, el órgano ejecutivo sobre políticas de drogas de Naciones Unidas, medidas que favorecen su crecimiento. De hecho, según cifras de la consultora Prohibition Partners, los productos farmacéuticos derivados del cannabis alcanzarán tasas de crecimiento del 150% entre 2020 y 2024 para alcanzar un valor total de ventas en torno a los 1.678 millones de euros.

Se estima que los productos de CBD supongan un 0.15% del valor de mercado global de “Salud y Bienestar” en 2028. Y el mercado de CBD de la UE crecerá hasta un 400% en los próximos cinco años, lo que significa que podría valer 1.700 millones de euros para 2023. El interés es tal que, según el neobroker español Ninety Nine, en España el del Cannabis es uno de los sectores favoritos de los españoles para invertir en valores internacionales, por detrás de la Electrónica y la Tecnología de la salud y por delante del sector de la Automoción.

Perfil del consumidor

El 16% de los adultos en la Unión Europea ha probado el CBD y, de ellos, el 56% lo ha hecho en los últimos 6 meses, según datos de New Frontier Data. Además, la gran mayoría de los usuarios de CBD (52%) lo utiliza para ayudar a conciliar el sueño o como relajante.

El público objetivo es muy amplio, desde el deportista que necesita recuperación al ejecutivo con alto nivel de estrés o personas mayores con dolores articulares crónicos.

A nivel nacional, el Top10 de las ciudades de España donde más CBD se consume lo conforman: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Valladolid y Alicante. Por lo general, son los hombres entre 25 y 45 los más asiduos, según datos del propio ecommerce.

Cannabidiol (CBD) y Covid-19

Durante la crisis sanitaria actual, el 39% de los usuarios afirma usar regularmente (más de cinco veces a la semana) productos de CBD para cuidarse, pero gastan menos de 25€ por producto (41%). Cerca de 5 de cada 10 usuarios aseguran consumir dosis de menos de 50 mg.

Al analizar los términos que se relacionan con el Cannabidiol antes de la pandemia se encuentran: cuidado personal, salud social y relajación. Sin embargo, a finales de marzo el término ansiedad y estrés ocupaba el segundo puesto. Y es que los usuarios del CDB aseguran que su consumo reduce dolencias como la ansiedad (53%), la depresión (33%) y el insomnio (25%).

