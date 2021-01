Alianza estratégica entre 2btube y Ac2ality, el medio de comunicación más grande del mundo en TikTok Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 14:55 h (CET) 2btube se convierte, en exclusiva, en la agencia de representación del medio de comunicación líder entre la Generación Z, además de producir y gestionar su nuevo canal de YouTube 2btube, grupo de medios especializado en conectar con el público joven hispanohablante, ha firmado un acuerdo estratégico con Ac2ality Este no solo es el medio de comunicación líder entre la Generación Z, sino que también es el perfil de TikTok de noticias en español más grande del mundo. Y es que, sus 1,6 millones de seguidores en esta red social duplican o triplican incluso a los de medios internacionales como Buzzfeed (810K); Washington Post (843K) o TheSun (508K).

Mediante esta alianza, 2btube se convierte en la agencia de representación del medio, con derechos para comercializar, en exclusiva, la marca Ac2ality en todos los ámbitos. Así, gestionará todos sus acuerdos publicitarios, tanto a nivel de estrategias de product placement, branded content y otras fórmulas de marketing de influencers, como a nivel de gestión de su inventario publicitario bajo reserva en YouTube.

Y es que uno de los puntos claves de este acuerdo, es la creación, producción, gestión, protección y monetización, por parte de 2btube, del canal oficial de Ac2ality en YouTube. Ya está en marcha, se produce en los estudios que la agencia y productora tiene en Madrid, y se publican 3 vídeos a la semana.

“Contar con el apoyo y los servicios de una empresa como 2btube, que lidera la creación y gestión de canales de YouTube en España, cuenta con una productora in-house, departamentos de marketing y desarrollo de negocio, es una gran oportunidad para nosotros” explica Daniela McArena, fundadora de Ac2ality, “Ahora tenemos a decenas de personas trabajando en nuestros contenidos y enfocados en generar ingresos y rentabilizar el proyecto”.

“Tenemos muchos planes para Ac2ality. Hemos comenzado creando un canal de YouTube pero el objetivo es apoyar el lanzamiento y crecimiento de la marca en todas las plataformas digitales, incluyendo a Instagram, Facebook y Twitch”, adelanta Fabienne Fourquet, CEO de 2btube. “Esta alianza nos aporta además un valor diferenciador en un territorio prácticamente nuevo y con una proyección extraordinaria para los anunciantes, que es TikTok. Nos emociona este nuevo reto en el que nos embarcamos gracias a la confianza de Daniela” añade.

No es un secreto que TikTok se ha posicionado como una de las redes sociales estrella del 2020, con una trayectoria imparable que ha conseguido 14 millones de descargas en España, se abre una media de 7 veces al día y con un tiempo de uso promedio de 43 minutos, aproximadamente, según recientes declaraciones de la plataforma.

