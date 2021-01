Wayra X invierte en Nannyfy, la revolucionaria startup de cuidado virtual de niños

Nannyfy reinventó su modelo de negocio con la llegada de la Covid-19, pasando de ser una web para la búsqueda de nannies a una plataforma virtual de cuidado, entreteni-miento y socialización para niños de entre 3 y 12 años. La plataforma genera su propio contenido gracias a canguros certificados que pueden ser desde profesores titulados hasta artistas o científicos Wayra X, el hub global 100% digital de Telefónica, ha realizado una inversión en Nannyfy, la plataforma de tecnología educativa -edtech- donde los niños pueden disfrutar de contenido online dirigido por nannies o canguros, expertos en diferentes materias, junto a otros niños de su misma edad.

En la plataforma, los menores de entre 3 a 12 años pueden acceder a NannyFun, el nuevo método de aprendizaje digital desarrollado por la startup que ofrece cursos mensuales y actividades diarias programadas. En este sistema, la diversión, la interacción y el cuidado virtual se fusionan para que los más pequeños de la casa progresen de la mano de nannies expertas. Bajo un modelo de suscripción o pago por uso, Nannyfy proporciona a los niños contenido de calidad, apto para su edad y diseñado por nannies o canguros validados, expertos en la materia y en el cuidado, que pueden ser desde profesores titulados hasta artistas o científicos. Además, Nannyfy les permite interactuar con otros niños de forma segura, para que socialicen mientras aprenden y se entretienen. La plataforma es también accesible a través de su App. Recientemente ha desarrollado también una Living App para Movistar+ resultado de su participación en el programa Wayra Activation Programme.

Sin embargo, este no ha sido siempre el modelo de negocio de Nannyfy. La startup era anteriormente una web donde los padres podían buscar un canguro que acudiera a su domicilio. Surgió cuando Claudia de la Riva, CEO y fundadora de la startup, no logró encontrar un canguro de confianza y experiencia para su hija porque no había ninguna plataforma online que cubriera esta necesidad. No obstante, con la llegada de la Covid-19, tuvo que reorientar su propuesta, digitalizar sus procesos y convertirse en pionera del aprendizaje y cuidado de niños virtual. “Detectamos que la necesidad en la que se basaba nuestro modelo de negocio iba a seguir estando ahí, pero de forma diferente”, explica de la Riva. “Acertamos y obtuvimos una gran respuesta”, añade.

Los resultados no se han hecho esperar: la plataforma crece en registros una media del 48% al mes y las visualizaciones de los vídeos han aumentado de media un 111% mensual durante los últimos tres meses. Nannyfy es, además, partner de Airbnb Experiencies. Su alcance en Estados Unidos y Latinoamérica no deja de crecer.

Su capacidad de reinvención y flexibilidad del modelo es una de las principales razones por las que Wayra X ha apostado por Nannyfy. También destaca su capacidad para producir contenido digital propio y su apuesta por la personalización, trabajando en un servicio que se adapte a cada niño o niña teniendo en cuenta su edad e intereses. La startup está preparando su próxima ampliación de capital, que abrirá entre abril y julio de este año. En las tres anteriores, que comenzaron en 2019, ha logrado financiación por más de 1,1M€.

Nannyfy pasa a formar parte de la cartera de startups de Wayra X junto con Peoople y Blabla. El hub 100% digital de Telefónica para invertir en startups con productos digitales de consumo masivo, cierra de esta forma su primera inversión de 2021 y su tercera desde su nacimiento el pasado mes de noviembre. “Hoy en día, las pantallas desempeñan un papel clave en la cognición entre niños y adolescentes”, afirma Luisa Rubio, responsable de Wayra X. “Por eso, un proyecto puramente digital como Nannyfy tiene un hueco en todos los hogares y es clave para facilitar la conciliación familiar, especialmente en un escenario donde gana peso el teletrabajo. Se trata de un equipo y una propuesta ganadora”, concluye Rubio.