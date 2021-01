S2 Grupo y el Centro Criptológico Nacional crean la primera "vacuna" de ciberseguridad Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 15:03 h (CET) El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y la empresa de ciberseguridad S2 Grupo han desarrollado un proyecto pionero que supone la primera "vacuna" de ciberseguridad Ambas organizaciones, han desarrollado un proyecto pionero que supone la primera “vacuna” de ciberseguridad bajo el nombre de “Microclaudia”. Según un comunicado, los expertos de S2 Grupo y los del El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) han desarrollado de forma conjunta este sistema que impedirá que el malware infecte los equipos de empresas o entidades.

Microclaudia es un sistema centralizado de vacunación. Ambas organizaciones han entendido la vacuna "como un agente que se instala en el equipo e impide que el virus se ejecute en el mismo". De hecho, su finalidad es que pueda convivir con otros sistemas antivirus. Esta vacuna de ciberseguridad hace que el malware "piense" que, por ejemplo, el equipo ya está infectado para que no se ejecute. De esta forma, evita por diferentes mecanismos que el malware entre en los equipos”, señala José Rosell, socio-director de S2 Grupo, en su nota de prensa.

“Utilizando la analogía con el ámbito de salud, podemos ver el antivirus como un antiretroviral que trata de evitar que el virus ya en ejecución se propague. En este contexto, la vacuna evita que el virus se ejecute. Por tanto, Microclaudia supone un gran avance en el ámbito de la ciberprotección de las organizaciones y, por supuesto, en las acciones para detener los daños pretendidos por la ciberdelincuencia”, ha explicado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Debido a que los malware buscan equipos que no estén infectados para, precisamente, infectarlos, los expertos del CCN-CERT y del CERT de S2 Grupo han aprovechado su conocimiento especializado sobre estas formas de “búsqueda” de equipos no infectados para crear una herramienta que proporcione la posibilidad de anticiparse y hacer creer al malware que el equipo ya tiene virus, y por tanto, evitar que éste actúe. La clave de este software pionero reside en el conocimiento sobre el modo en que los diferentes tipos de malware se expanden para poder actuar con antelación y detenerlo.

