Leon the Baker explica los motivos por los que hay que tomar pan con masa madre

lunes, 25 de enero de 2021, 15:06 h (CET) La masa madre es una mezcla de harina y agua que va fermentando con el paso de los días. Esta fermentación da lugar a bacterias y levaduras naturales que producen interesantes cambios nutricionales en el pan, tiene más antioxidantes, mayor contenido en vitaminas, mejor calidad proteica, menor índice glucémico… Leon The Baker, el obrador "SIN" y ECO preferido de los amantes del pan, de venta online y offline, explica los motivos por los que empezar a tomar masa madre Mejora la digestión. Este tipo de elaboración asegura que las bacterias en la levadura pre-digieran el almidón de los granos. Es decir, el organismo tarda menos en procesarlo. Además, el pan con masa madre contiene una mayor proporción de lactobacilos, lo que se traduce en una mayor producción de ácido láctico que facilita la digestión y la absorción de minerales como el potasio, magnesio y zinc.

Sin gluten.Cuando el pan se elabora con masa madre, el proceso de fermentación es más lento, lo que descompone completamente los carbohidratos y el gluten. Así que es un tipo de pan perfectamente saludable y apto para intolerantes y celíacos.

Se conserva de manera natural. El pan con masa madre inhibe el crecimiento de moho, ya que en la elaboración se produce ácido acético y se conserva de manera natural. Un consejo para que se mantenga fresco más tiempo es envolverlo en un paño de algodón.

Tiene un bajo índice glucémico. Las propiedades de la masa madre reducen los índices glucémicos del pan y la glucosa e insulina en sangre, lo cual puede ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Contiene muchas vitaminas y minerales. La composición de la masa madre es tan compleja que alberga muchos nutrientes. Entre ellos se encuentran las vitaminas del grupo B, vitamina E, hierro, magnesio, calcio, fósforo, zinc, potasio... Además, también aporta proteínas y ácidos grasos.

Mejora la textura y sabor. La masa madre mejora la textura y sabor del pan debido a la levadura natural y las bacterias que intervienen en su proceso de elaboración y la fermentación ayuda a que haya un alto contenido de fibra.

Acerca de Leon The Baker

Leon the Baker es el obrador SIN y ECO preferido por los amantes del pan, de venta online y offline. Trabaja con ingredientes 100% naturales y es pionero en el sector, ya que utiliza métodos e ingredientes libres de gluten sin aditivos, conservantes artificiales ni colorantes. Como panadería artesanal, que sirve a toda la península, ha revolucionado el mundo de la nutrición y el fitness por su exquisito cuidado de algo tan importante como el sabor. Sus productos son aptos para celíacos y los que siguen la filosofía #HealthyLifestyle pero sobre todo, son para los que no renuncian al mejor pan.

¿Dónde encontrar a Leon the Baker?

ESTANTERIAS DE ECI Y SUPERCOR.

Tienda Leon the Baker en C/Conde Duque, 19

28015, Madrid

Teléfono: 910822582

Tienda Leon the Baker en C/Jorge Juan, 72

28009, Madrid

Teléfono: 919294002

Tienda Leon the Baker en C/María de Guzmán, 30

28003, Madrid

Teléfono: 919423228

Tienda Leon the Baker en Paseo de Reina Cristina, 12

28014, Madrid

Tienda Leon the Baker en Plaza de Santa Bárbara, 4

28004, Madrid

Tienda Leon the Baker en C/ Conde de Peñalver, 66

28009, Madrid

El Corte Inglés de Castellana en C/Paseo de la Castellana, 85

28046, Madrid

El Corte Inglés de Goya en C/ Goya, 87

28001, Madrid

Además, reparten sus panes recién horneados todos los días excepto domingos en más de 200 puntos de venta en toda España excepto en Islas Canarias. Se puede comprar a través de la web y recibirlo en 24-48 horas en casa (reparten en toda la Península excepto Islas Canarias).

https://www.leonthebaker.com/

Noticias relacionadas Comercio electrónico, digitalización y consumo responsable: retos de las empresas en 2021, según Intrum Centralita virtual: CeCubo estrena nueva página web iDISC recibe la certificación ISO 27001 de Gestión de la Seguridad de la Información La importancia del Cytotec como tratamiento gástrico AleaSoft: La caída de la eólica y el aumento de la demanda traerán una remontada de los precios de mercados