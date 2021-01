Los guantes son un equipo esencial en trabajos industriales, según Suministros Tomás Beltrán Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 14:38 h (CET) En un ambiente industrial el trabajador debe contar con las herramientas de protección necesarias para la actividad laboral que realiza. Los guantes de protección son un elemento imprescindible en una gran cantidad de oficios y en muchas ocasiones esta premisa no se cumple o no se utilizan los equipos adecuados Las manos están expuestas a una gran variedad de riesgos, sobre todo si se trabaja en un ámbito industrial. Cortes, agentes químicos, quemaduras, etc. son muchos los riesgos a los que un trabajador se expone cuando realiza trabajos mecánicos, térmicos, químicos, biológicos, eléctricos y muchos más. Según el Ministerio de Trabajo, la actividad que más riesgos laborales es la de la industria manufacturera, con un 24% de los accidentes y le sigue el sector de la construcción, con un 15% y la del sector de la mecánica, con un 10%.

Los guantes de seguridad son uno de esos elementos imprescindibles a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo que tiene los riesgos mencionados anteriormente. Sin embargo, en muchas ocasiones las empresas no proporcionan los equipos adecuados a sus trabajadores, sobre todo a causa del desconocimiento del uso que hay que darle a cada equipo. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de contar con un buen equipo de protección es el material con el que está fabricado y esto está determinado por el nivel de prestación de los guantes.

Los guantes adecuados para cada trabajo

Suministros Tomás Beltrán tiene una gran variedad de equipos de protección para la mayoría de los trabajos que tienen riesgos y peligros. Según esta profesional de los suministros industriales, los riesgos a los que se pueden exponer los trabajadores pueden ser: mecánicos, químicos y térmicos. Para trabajos de corte es muy importante utilizar unos guantes anticorte y Suministros Tomás Beltrán recomienda los guantes anticorte high tenacity. Si el riesgo es mayor, lo recomendable es utilizar los tenacity con refuerzo. Para trabajos en los que haya un gran contacto térmico y riesgo a quemaduras (por salpicaduras de metal fundido, contacto con el fuego, etc.), es recomendable el uso de guantes para soldar.

Para proteger a los trabajadores de cualquier roce, raspaduras, contacto con herramientas y, en definitiva, peligros menores, son muy recomendables los guantes impregnados. Para puestos de trabajo en los que se manipulan sustancias a una baja temperatura, lo recomendable son los guantes criógenos hidrófugos. Para manipular productos químicos es imprescindible el uso de guantes impermeables resistentes y especiales para este trabajo. Sin embargo, también existen trabajos en los que hay un alto riesgo de sufrir descargas eléctricas son muy recomendables los guantes dieléctricos y los antiestáticos.

