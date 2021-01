Muebles Industria: "Los materiales sostenibles, naturales y artesanales son tendencia este año" Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 14:43 h (CET) Renovar el hogar y darle una nueva cara es una de las mejores ideas para comenzar el año con buen pie, ya que es importante desprenderse de lo que no proporciona bienestar y lo que sobra en el hogar u ocupa demasiado espacio. Las nuevas tendencias en interiorismo y decoración de este año vienen cargadas de frescura, elegancia y naturaleza El año pasado ha sido un año complicado para todas aquellas personas que han tenido que vivir el confinamiento, es decir, para la mayoría de la población. Las personas han encontrado nuevas necesidades en el hogar y se han percatado de elementos que sobran en el hogar, que ocupan ese espacio necesario para realizar actividades que no se pueden realizar fuera. La naturaleza es uno de esos elementos con los que el ser humano ha perdido el contacto y por ese motivo será una de las tendencias más importantes durante este nuevo año.

Retomar la conexión con la naturaleza

Los materiales naturales como el mármol y la cerámica son dos factores muy importantes durante este año. Son materiales provenientes de la naturaleza, duraderos y que transmiten armonía y elegancia a la casa. Además, son elementos que transmiten calidez y convierten un hogar en uno mucho más acogedor y hogareño. El mármol y las piedras en general son materiales imperfectos, tienen defectos bellos que transmiten exclusividad, diferencia. Las “perfectas imperfecciones” dan ese toque de distinción.

La madera también serán un material muy importante, sobre todo las maderas con un tono claro (de roble blanco, pino, fresno, etc.). Los muebles de madera son una buena idea para conseguir esa conexión con la naturaleza y si es en unos tonos cálidos y neutros, mucho mejor. Sin embargo, la madera no solo se puede utilizar para los muebles, sino también para los revestimientos, ya que, además, son materiales muy fáciles de combinar por su neutralidad.

Elegancia y versatilidad

El estilo que más marcará tendencia, según Muebles Industria, es el estilo industrial. “El estilo industrial es uno de los más elegantes, sin embargo, al ser un estilo que transmite tanta frialdad podría ser una buena idea añadir toques de colores cálidos y materiales como la madera, el cuero, lámparas, etc.”, afirma Muebles Industria. La clave para conseguir un hogar del año 2021 es encontrar un equilibrio entre los estilos hasta llegar a un estilo hogareño y sin perder la elegancia.

La versatilidad en los hogares del 2021 es un elemento imprescindible. Tras la cuarentena se ha hecho necesario tener más espacio en el hogar para realizar distintas actividades que no se pueden realizar fuera (sala de entrenamiento, comedor, oficina, etc.). Una casa tendencia este año es aquella casa eficiente y versátil en la que el mobiliario se puede mover o adaptar a todas estas actividades.

