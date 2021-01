¿Construir desde cero u optar por una vivienda ya construida? B Edificación,arquitectos Málaga ayuda a decidir Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 14:18 h (CET) A la hora de tomar la decisión de comprar una casa, surgen multitud de preguntas incluso miedos. Comprar o alquilar con opción a compra, vivienda nueva o de segunda mano, construirla desde cero o no Lo cierto es que cuando se habla de hacer una inversión importante, parece que todo se cuestiona. El estudio de arquitectura en Málaga, B Edificación, resuelve algunas cuestiones que podrán ayudar a decidir de forma más clara.

"Este equipo de arquitectos en Málaga, afirma que es necesario considerar estos factores conforme a tus necesidades, para poder decidir entre comprar un terreno y construir una casa propia o realizar la compra de una vivienda ya construida.Porque la realidad es que las familias han cambiado sus necesidades y con ellas los espacios donde se vive".

Lo primero que se suele tener en cuenta a la hora de decantarse por una vivienda u otra, es el presupuesto. Esto puede ser un error, teniendo en cuenta que será el hogar durante muchos años y cumplir con las necesidades particulares es algo esencial. Otro error es pensar que construir una casa tiene un coste desorbitado.

El precio de compra de una vivienda varía significativamente según aspectos como su ubicación, antigüedad, el tamaño.

Lo mismo pasa al comprar un terreno y construir una casa. El presupuesto que se requiera para realizar el proyecto dependerá de los metros cuadrados, los acabados que se requieran, así como de la calidad de los materiales.

En este caso, el arquitecto al que se confía la obra, podrá ajustar el presupuesto.

Las principales ventajas de construir desde cero:

Libertad de diseño

Se trata de hacer un trabajo en equipo (arquitecto y propietario) para llegar a la solución que sea más adecuada y factible desde el punto de vista constructivo y económico.

No habrá sorpresas

Se se es partícipe del proceso desde los cimientos, por lo que difícilmente sorprenderán problemas de humedades, electricidad, bajantes... tal y como puede pasar en las viviendas ya construidas.

Materiales

Se tendrá el absoluto control de los materiales empleados y el acabado final. Podrás vigilar la inversión, adaptar el presupuesto a partir del tamaño de la construcción, de los materiales y acabados finales. Se puede optar por el suelo de parqué que se soñaba y un baño con un acabado en mármol si es lo que se desea.

Estabilidad e independencia

Construir una casa desde cero otorga estabilidad ya que no se siente necesidad de mudarse de una casa a otra. Se será propietario de un hogar diseñado para uno mismo, acondicionado al día a día y futuras necesidades.

Como detalla este equipo de arquitectos en Málaga, "optar por comprar un terreno para realizar una vivienda, ofrece ventajas de peso. Disponer un espacio especialmente diseñado, adaptado al cliente y totalmente personalizado es una opción que se debería tener en cuenta a la hora de adquirir una vivienda".

