Elosung y Bi Wei Kang presentan sus mascarillas FFP2 de alta protección y calidad Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 12:22 h (CET) Los fabricantes y distribuidores internacionales Elosung y Bi Wei Kang, presentan sus líneas de mascarillas FFP2 de alta protección y eficacia Con el imparable avance de la pandemia en todo el mundo, algunos países europeos alertan del uso de mascarillas higiénicas de tela, dada su escasa o nula eficacia, exigiendo el uso de mascarillas profesionales de alta protección en determinados espacios, como las quirúrgicas o las FFP2.

El pasado martes, 19 de enero, la canciller alemana Angela Merkel anunció el acuerdo con el que se hace obligatorio el uso de mascarillas FFP2 o mascarillas quirúrgicas para el uso del transporte público y el acceso a los supermercados y comercios abiertos. Con esta medida y con la prolongación del confinamiento hasta el 14 de febrero, la canciller alemana pretende poner freno a las elevadas cifras de contagios y de fallecimientos por Covid de su país.

Y no ha sido el único país que declara la prohibición de las mascarillas confeccionadas con tela, bien de manera artesanal o comercializadas por marcas de ropa. Francia, a través de su ministro de sanidad, Olivier Véran, médico neurólogo, también ha desaconsejado el uso de las mascarillas de tela al no contar con las garantías de protección necesarias, recomendándose el uso de las mascarillas FFP2.

Elosung y Bi Wei Kang, dos marcas reconocidas a nivel internacional en la fabricación y distribución de todo tipo de mascarillas para los sectores de protección y sanitario, siguen incrementando su presencia en Europa, de la mano de DEA IMPORT & EXPORT, presentando sus mascarillas FFP2 de excelentes prestaciones en términos de calidad y seguridad.

La marca Elosung ha presentado una mascarilla FFP2 con sujeción directamente a la cabeza para dar descanso a las orejas y evitar así las molestas rozaduras y la sobrecarga. Estas mascarillas están especialmente indicadas para los trabajadores y aquellos usuarios que tengan que usar protección durante toda su jornada laboral. El modelo también incorpora en su pinza nasal una esponja para evitar rozaduras y el entelado de las gafas de sus usuarios.



Bi Wei Kang, empresa con más de 12 años en el mercado, presenta sus distintos tipos de mascarillas FFP2, FFP2 de copa, FFP2 de copa con válvula, entre otros productos. Esta empresa ha logrado posicionar sus productos por su alta comodidad y servicio, ya que dispone de una capacidad de fabricación de varios millones de unidades diarias, así como un precio excepcional. Todas las mascarillas de este fabricante ofrecen la respirabilidad más elevada, con un índice de protección del 95%.

Otro de los beneficios que ofrecen estos líderes en fabricación y venta de mascarillas al por mayor es la fabricación personalizada de marcas propias para grandes grupos, tanto de los embalajes como de la presentación del embalaje por unidad, pares o en los grupos que requiera su cliente.



Actualmente están distribuyendo en grandes sectores sanitarios Europeos, así como en distribuidores farmacéuticos teniendo los códigos farmacéuticos pertinentes.

Más información en: https://elosung.eu/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.