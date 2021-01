El 94,5% de los españoles cree que su puesto de trabajo evolucionará en tres años

La pandemia ha impulsado la transformación digital convirtiendo el proceso de digitalización en todo un reto tanto para los ciudadanos como para las organizaciones. De hecho, según el estudio “Adaptación Digital 2021” de IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, el 94,5% de los profesionales españoles encuestados cree que el desempeño de su puesto de trabajo va a evolucionar en los próximos tres años. El 42,4% cree que será completamente distinto a su puesto actual, mientras que el 52,1% opina que sólo sufrirá algunos cambios.



Aunque muchas empresas todavía se encuentran en la fase de descubrimiento, cada vez son más las que se suman al proceso de transformación digital. Así lo afirma el estudio de IEBS, realizado entre más de 1.500 profesionales (un 60% de España y un 40% proveniente de Latinoamérica). De hecho, el 49,9% de los encuestados en España ha señalado que su empresa está en proceso de digitalización y el 38,8% asegura que se encuentra en una fase muy avanzada o totalmente a la vanguardia.



En comparación, los datos difieren en cierto aspecto entre Latinoamérica y España, estando las empresas españolas más desarrolladas digitalmente que las de América Latina. En España, un 11,3% de los encuestados ha señalado que su empresa no ha empezado el proceso de transformación digital, frente a un 17,7% de Latam. En cuanto a organizaciones totalmente al día de las nuevas tecnologías, en España la cifra es del 6,6%, mientras que en Latinoamérica solo alcanza el 3,1%.



Pero esta revolución no solo engloba una transformación de las organizaciones. Un 78,4% de los profesionales españoles encuestados ha necesitado formarse para satisfacer las demandas digitales de su puesto de trabajo estos últimos años, dato apoyado por el informe del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, que afirma que el 40% de los empleados necesitará volver a formarse para estar actualizado. En total, los sectores que más han requerido de formación entre sus integrantes han sido la logística, el marketing y los recursos humanos, seguido de innovación y tecnología, emprendimiento y social media.



“La situación a causa de la pandemia ha obligado a las empresas a dar pasos excepcionales. La digitalización ya no es una opción, sino la única forma de supervivencia en la actualidad”, explica Óscar Fuente, Director y fundador de IEBS. “Pero no hay que ver la transformación digital como una amenaza, sino como un cambio a mejor. La tecnología abre un mundo lleno de oportunidades y posibilidades. Lo importante es saber cómo aprovecharlo”, añade.



Por otro lado, todo indica que las empresas valoran cada vez más a sus empleados, ya que más de la mitad de los profesionales encuestados españoles se sienten o se han sentido escuchados por su empresa y creen que ésta facilita que aporten ideas a la organización. El porcentaje varía según el grupo encuestado: mientras el 72,4% de los trabajadores españoles en activo ha respondido positivamente, la cifra disminuye entre los desempleados encuestados, pues solo el 56% de ellos cree haber sido escuchado por su empresa en su último empleo.



