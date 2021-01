Solda Electric: "El uso de la pantalla adecuada es esencial en el trabajo del soldador" Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 08:19 h (CET) Los riesgos laborales están presentes en la mayoría de los oficios, no obstante, hay algunos trabajos que son más propensos a exponer a sus operarios a peligros. El puesto de soldador es uno de estos. Para prevenir los riesgos laborales de este sector, el uso de la careta adecuada es esencial La seguridad laboral es uno de los puntos que deberían tener en cuenta todas las empresas. Al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, los riesgos laborales existen en todos los oficios sobre todo en el ámbito industrial, donde la actividad incluye el uso de elementos como el fuego, los rayos ultravioleta e infrarrojos, etc. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad social el sector de la construcción tiene el índice más alto de accidentes con baja en jornada. No obstante, el siguiente sector con más riesgos y accidentes laborales es el sector de la industria, al que le sigue el sector agrario y finalmente el de servicios, el sector de menor incidencia de accidentes laborales.

Como debe ser una buena pantalla de protección para soldar

A la hora de realizar el trabajo de soldador hay que contar con un equipo profesional que incluya una pantalla para soldar, un elemento imprescindible a la hora de realizar estos trabajos que proteja la cabeza de forma integral y no solo los ojos.

Según Solda Electric, expertos en el sector de la soldadura, el diseño de la pantalla debe ser capaz de cubrir y proteger eficazmente las orejas y el cuello, además del rostro. Otra característica muy importante de la pantalla de soldar es que debe permitir trabajar en espacios reducidos, es decir, que permita algo de movilidad y comodidad y no producir ese efecto claustrofóbico a la hora de trabajar en lugares angostos.

Según Solda Electric, una buena pantalla es aquella que tiene un grado de oscurecimiento regulable para poder ajustar el tono de oscurecimiento según el trabajo de soldadura que se esté realizando. Por este motivo una pantalla para el día a día es la pantalla EUROSPEED LS , una pantalla que combina seguridad con un gran poder de control, con un fácil ajuste del oscurecimiento de 9 a 13 DIN. Pero si se quiere además utilizar una pantalla que tenga todas las características generales para ser un estándar de Oro en pantallas de soldadura seria la VIKING 3350 una claridad óptica perfecta 1/1/1, oscurecimiento variable continuo de 5-13 con control interno, sensibilidad variable continua y en retardo, modo amolado, un gran campo de visión 95x85mm, 4 sensores de arco, capacidad de lentes graduadas opcionales y un arnés estilo pivote y acabados Black, Mojo y Motorhead

