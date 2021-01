Que dios intervenga y pronto

¿Qué es lo más importante de la vida del hombre, lo espiritual o lo material? No acabo de comprender con la gravísima crisis que estamos atravesando en la Iglesia y en la sociedad, que todavía hablemos de democracia, de lo material y nos olvidemos de lo fundamental. La democracia según estamos viendo con lo que ocurre, es un invento infernal, es el Dragón del Apocalipsis. Porque anula la voluntad de Dios e impone la del hombre. A la nación a la que llega acaba por descomponerlo todo. Todavía nos dejamos engañar por el canto de sirena satánico el cual dice que la democracia es la libertad. Pero ¿No estamos viendo los resultados? Hasta miembros de la Jerarquía y clero católico decían que era el mejor sistema de gobierno, ¿Es que no hay más medios de gobernar? No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, no se puede servir a dos señores. El mundo es el mundo y la Iglesia la iglesia. Ante la falta de liderazgo para enfrentarse a Satanás y a sus esbirros, Gobernanza Global, Nuevo Orden Mundial y una innumerable caterva de redes sociales, avanzan arrolladores por el mundo sin oposición, porque los pastores que Cristo estableció para guiar y guardar a su rebaño, salvo algún pastor que da la cara el resto enmudece. No hemos escuchado las manifestaciones divinas sobre nuestro extravío, manifestadas en diversas ocasiones por su Santísima Madre y por tanto la situación empeora constantemente. Ante esta ¿cobardía? o dejadez de los pastores que tenían que guiar y guardar del lobo a sus ovejas, sea el mismo Dios, según manifiesta un sacerdote exorcista, el que tenga que intervenir y que sea cuanto antes. Para unos se acerca su liberación, para otros su condenación.