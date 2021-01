Escalada de la crispación Enric Barrull, Girona Lectores

domingo, 24 de enero de 2021, 13:46 h (CET) El fondo de la escalada de la crispación tiene sus causas en la opacidad del Gobierno en la gestión de los asuntos públicos, y en las amenazas contra los cimientos de la Constitución en forma de ataques a la monarquía y a la independencia del Poder judicial. Y también en la promulgación acelerada, sin ningún tipo de diálogo, de leyes como la de educación y de eutanasia, que provocan una profunda división social.



Se añade a todo ello la crisis sanitaria y económica, con sus secuelas de paro y pobreza, que la agenda social del Gobierno no consigue abordar de una manera solvente. La crispación solo se superará con lealtad institucional, transparencia, diálogo social y búsqueda de grandes acuerdos nacionales. Aún no es demasiado tarde para que el Presidente del Gobierno cambie de rumbo, pero haría falta una clarividencia y un coraje que Sánchez no ha demostrado hasta el momento.

