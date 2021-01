Líbano decisivo Xus D Madrid, Palamós Lectores

@DiarioSigloXXI

domingo, 24 de enero de 2021, 13:37 h (CET) Hace unas semanas se ha celebrado la segunda conferencia de donantes internacionales para acudir en rescate del Líbano. Algo absolutamente paradójico porque el país de los cedros fue considerado durante mucho tiempo como la Suiza de Oriente Próximo. Líbano, que podía haber sido el país más próspero y más libre de Oriente Medio, atraviesa una grave crisis sanitaria, económica y política.



La explosión que se produjo en el puerto de Beirut, el pasado mes de agosto, ha acrecentado la crisis económica. El país en realidad está en quiebra. Buena parte de su élite no se ha dedicado a trabajar por el pueblo, la corrupción es un fenómeno muy extendido y la dependencia de la economía Siria, que sufre años de guerra, ha provocado que la tasa de pobreza se haya disparado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Que dios intervenga y pronto Jaime Fomperosa, Santander No más películas Gerardo Hernández, Getxo Escalada de la crispación Enric Barrull, Girona Somos especialistas en criar cuervos Venancio Rodríguez, Zaragoza Líbano decisivo Xus D Madrid, Palamós