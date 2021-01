El presidente cree que quienes se oponen a él por dirigir un gobierno ‘socialcomunista’, son unos lunáticos. Probablemente no sabía lo que significa esa palabra: “que padece locura por intervalos”. Los lunáticos tienen el carácter muy variable, son impredecibles, demuestran falta de sentido común y capacidad de reflexión, dicen los psicólogos.



O sea que todos, incluido también Sánchez, estamos lunáticos, por lo menos a intervalos; por ejemplo, cuando hay sesión de control al gobierno. La pandemia no perdona; el aislamiento, las mascarillas y las idas y venidas del gobierno, son capaces de sacar de sus casillas hasta al mismo presidente. No sabemos que vamos a hacer mañana, ni si nos van a imponer tal o cual cosa por parte de los gobiernos autonómicos o el gobierno central.



Si son lunáticos los que piensan que el gobierno es ‘socialcomunista’, también lo son quienes piensen que no, que aunque haya socialistas y comunistas en coalición dentro de él, eso, en realidad -en esa realidad lunática- no significa nada. Hasta Pablo Iglesias ha avisado a la derecha: “Siento decirles que van a tener gobierno socialcomunista para rato”. El presidente parece lunático porque no percibe, a veces, lo que todo el mundo piensa de su gobierno, incluso algunos de los que forman parte de él. Tal vez sean cosas de la pandemia.