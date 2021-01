¿Pueden los videochats en línea reemplazar la comunicación en vivo?

Con el desarrollo de las tecnologías de Internet, la comunicación se mueve cada vez más a la línea. Y en los últimos meses, debido a la pandemia de coronavirus, cientos de millones de personas se vieron obligadas a pasar al Internet. Y muchos tienen una pregunta lógica: ¿pueden las redes sociales, la mensajería instantánea o los chats de video reemplazar la comunicación en vivo?

Desde el principio tenemos que decir que ningún chat web es capaz de convertirse en una alternativa completa a una conversación fuera de línea con una persona. Sin embargo, este formato es muy popular entre los contemporáneos.



Por qué los videochats con chicas y chicos se han vuelto tan populares

Dejemos de lado la situación con el coronavirus y hablemos de razones más generales. La persona moderna tiene muy poco tiempo libre. Hay que trabajar, estudiar, dedicar tiempo a los familiares y amigos. Todavía quedan aficiones, cursos de todo tipo, autoeducación y el simple descanso. En tales condiciones, es un lujo inasequible reservar al menos un par de horas al día para conocer gente nueva y charlar en persona.



El chat de video le permite encontrar nuevos conocidos lo más rápido posible, comunicarse y organizar un futuro encuentro fuera de línea. Este formato tiene varias ventajas importantes sobre las redes sociales, mensajería instantánea o sitios de citas.



Ve y escucha al interlocutor casi como en vivo La correspondencia o la conversación por teléfono nunca creará el efecto de la presencia de una persona a su lado. Pero los chats de video si son capaces de hacerlo. Ve el rostro del interlocutor, escucha su voz, entonación, timbre. Además, existe la gesticulación, que también puede decir mucho sobre una persona y su estado de ánimo.



Tiene más oportunidades para expresar sus propias emociones.

Los emoticonos en la correspondencia son una cosa. Y una sonrisa real en el rostro es algo completamente diferente. En el chat de texto, es muy difícil determinar en qué estado de ánimo realmente está el interlocutor. Y en general, si quiere charlar ahora mismo. Pero en el chat de cámara esto se ve de inmediato. También puede expresar emociones de diversas formas: sonreír, hacer una cara de sorpresa, hacer gestos con las manos y mucho más. Como en una conversación en vivo.



Los chats de video le permiten ahorrar tiempo

No necesita perder el tiempo para llegar al punto de encuentro, esperar a una persona, luego volver a casa y así sucesivamente. Un clic y ya está comunicando. En un ambiente hogareño confortable. Y conocerse en el Internet es mucho más fácil que en el mundo real. Aquí todos se sienten más seguros y abiertos.



El chat con cámara web es la mejor base para un futuro encuentro real

Al comunicarse en el chat de video en línea, tiene la oportunidad de conocer perfectamente a una persona incluso antes de conocerla en vivo. Esto le permite decidir si desea pasar a la comunicación en vivo. O el interlocutor no le interesa tanto.



La regla principal es no olvidarse de intercambiar contactos. La mayoría de los chats de video anónimos conectan usuarios completamente aleatorios. Y si se desconecta, prácticamente no hay posibilidad de reencontrarse. Por lo tanto, si Usted y el interlocutor están interesados el uno en el otro, asegúrese de compartir sus contactos para mantenerse en contacto en el futuro. Será una pena perder a una persona así.



Por qué no se recomienda demorarse con un encuentro real

A pesar de todas las ventajas de los chats de video, no pueden reemplazar la comunicación en vivo. Por lo tanto, es muy importante transferir a tiempo su conocimiento al mundo real. Y para ello se debe elegir el momento más adecuado. En este asunto, queremos darle un par de consejos.



No se apure a acordar una cita. Asegúrese de que realmente tienen mucho en común y de que se han conocido lo suficientemente bien. El mejor momento para un encuentro es cuando ya no se siente avergonzado al comunicarse en el chat de video y pueden hablar fácilmente de temas interesantes para ambos. Esto significa que su conversación en vivo irá bien. Mucha gente tiene prisa y después de un par de reuniones en línea pasan a la comunicación en vivo. Es demasiado pronto porque no se conocen bien. La reunión será incómoda y puede convertirse en un juego silencioso.



No se demore con la propuesta de ecnontrarse. Cuando note que todos los temas interesantes han terminado y sus conversaciones son cada vez más "sobre nada", es hora de dar el siguiente paso. De lo contrario, el interlocutor simplemente no verá más perspectivas de su conocimiento. Los chicos deberían ser los primeros en tomar la iniciativa en este asunto. Si durante muchas semanas y meses continúan comunicándose solo en línea, aunque podrían haberse encontrado en vivo hace mucho tiempo, esto plantea dudas. La falta de pasos de su parte puede hacer que la chica busque una alternativa. Y luego se perderá el momento, y la interlocutora que le haya gustado tendrá una cita con otra persona.



La estrategia óptima es sentar las bases para una futura reunión de forma gradual. Durante la segunda o tercera conversación, insinúe que le gustaría reunirse en persona algún día. Luego, averigüe qué le gusta a su interlocutora/ interlocutor. Discutan que sería bueno pasar al tiempo juntos haciendo alguna actividad interesante. Y solo después de eso, puede proceder a la discusión directa de un encuentro real. Ya estará preparado, descubrirá a dónde ir y cómo pasar el tiempo para que ambos lo disfruten.



Aprovecha todas las posibilidades de la comunicación por Internet

El chat de cámara a cámara es una de las formas más rápidas de hacer conocimientos nuevos e interesantes. Un clic y ya se está comunicando con un extraño. Y en el futuro, puede utilizar cualquier herramienta de comunicación, desde mensajería instantánea ordinaria hasta aplicaciones para videollamadas.



Si aún no está seguro de que es la persona con la que quiere verse en vivo y desarrollar una relación, busque a otras personas en el video chat. No tiene ningunas restricciones. Hay miles de varios interlocutores en línea, entre los cuales seguramente habrá alguien con quien sea interesante y cómodo comunicarse.



Los psicólogos insisten en que no es necesario transferir casi toda su comunicación en línea. Esto, hasta cierto punto, interrumpe los lazos sociales y deteriora las habilidades de comunicación. Y en cierto sentido, estamos de acuerdo con esto. Pero es posible y necesario utilizar el Internet como un trampolín para las futuras reuniones en vivo. Valore su propio tiempo y el de los demás.



Material proporcionado por https://coomeet.com/es.